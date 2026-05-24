Iranski napadi i blokada pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu prekinuli su vitalne rute za izvoz gasa, što je dovelo do zaustavljanja ekonomskog motora ove države.

Gasni gigant na kolenima: Izvoz potpuno stao

Katar više od 60 odsto svojih prihoda ostvaruje od izvoza prirodnog gasa, koji je transformisao nekadašnje ribarsko utočište u jednu od najbogatijih nacija sveta. Međutim, zatvaranje Ormuskog moreuza znači da već više od dva meseca nijedan tanker s gasom nije napustio katarske obale.

Situacija je postala kritična nakon što su iranski projektili i dronovi pogodili postrojenje Ras Lafan, ključni industrijski centar, oštetivši vitalnu opremu i smanjivši proizvodni kapacitet za 17 odsto. Čak i ako bi se moreuz sutra otvorio, biće potrebne godine da se proizvodnja vrati na nivo pre sukoba.

MMF predviđa dramatičan pad BDP-a

Ekonomski gubici su enormni. Državni energetski gigant Katar enerdži (Qatar Energy) već je izgubio milijarde dolara, dok svakodnevni troškovi od izgubljene prodaje i zakupa brodova iznose stotine miliona dolara.

Međunarodni monetarni fond (MMF) predviđa da će se katarska ekonomija ove godine smanjiti za čak 8,6 odsto.

Pored energetske krize, zemlja je odsečena i od uvoznih ruta. Katar uvozi oko 90 odsto hrane, a blokada mora primorala je vlasti na ekstremno skupe alternative. Sveža hrana iz Evrope i žitarice iz Amerike sada se dopremaju skupim avio-prevozom ili kamionima preko Saudijske Arabije.

Kako bi sprečila galopirajuću inflaciju, vlada agresivno subvencioniše cene namirnica, pa su cene u supermarketima za sada porasle tek za 5 do 10 odsto.

Prazni luksuzni tržni centri i odlazak stranaca

Ambicija Katara da postane globalni turistički i poslovni centar, u šta su uložene stotine milijardi dolara kroz Svetsko prvenstvo i projekte poput grada Lusail, ozbiljno je uzdrmana. Broj međunarodnih posetilaca je strmoglavo opao, a mnoge multinacionalne kompanije povlače svoje osoblje iz zemlje zbog straha od nestabilnosti.

"Ako dođe do masovnog egzodusa strane radne snage, koja čini 90 odsto stanovništva, situacija će postati zastrašujuća", upozoravaju analitičari. Iako Katar poseduje suvereni fond od 600 milijardi dolara, koji mu omogućava da isplaćuje plate i održava osnovne usluge, dugoročna šteta po imidž stabilne investicione destinacije mogla bi biti nepopravljiva.

Da li duboki džepovi mogu da spasu Dohu?

Uprkos krizi, rejting agencija S & P Global zadržala je rejting Katara, uzdajući se u ogromnu akumuliranu fiskalnu imovinu zemlje.

Vlasti u Dohi čine sve da projektuju smirenost i spreče kolaps privatnog sektora, ali stručnjaci su saglasni: sudbina najbogatije pustinjske metropole sada isključivo zavisi od toga koliko će dugo Ormuski moreuz ostati zatvoren.