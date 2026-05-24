Titova čuvena rezidencija na vodi "pojela" 22 miliona evra: Bila je ponos SFRJ, a dnas je rupa bez dna
Nekada ponos predsednika SFRJ, brod Galeb se sada pretvorio u trošak od 22 miliona evra, a njegova rekonstrukcija je i dalje pod znakom pitanja. Nakon oštećenja koje se dogodilo tokom velikog nevremena, još uvek nije krenuo na sanaciju.
Prvobitni rok za prvi hrvatski brod-muzej bio je 2020. godine. Usledili su troškovi i kašnjenja, a onda se dogodilo veliko nevreme.
- Ovo naizgled deluje kao jednostavna sanacija, ali na brodu ima dosta komponenti, poput
priteznog vitla, za koje danas ne možete kupiti rezervne delove u fabrikama, nego je svaki takav komad potrebno izraditi po meri - objasnio je Robert Miletić iz brodogradilišta Kraljevica.
Neuspeo tender za rekonstrukciju
Tender za rekonstrukciju završen je prošle nedelje, a Dnevnik Nove TV saznaje da se na njega niko nije javio. Zbog toga će Galeb, projekat koji je do sada koštao 22 miliona evra, ostati na čekanju.
Galeb je bio školski brod Jugoslovenske ratne mornarice, izgrađen 1938. godine, a rekonstruisan 1951. godine. Poznat je kao ploveća rezidencija Josipa Broza Tita. Od marta 1953. godine, kada je krenuo u prvu posetu Velikoj Britaniji, Tito je Galebom putovao 14 puta, posetivši 18 zemalja na tri kontinenta - Evropi, Aziji i Africi, i pristavši u 29 luka.
Titov ponos
Tokom tih poseta, Galebovom palubom prošli su mnogi državnici, od engleskog premijera Vinstona Čerčila, grčkog kralja Pavla i kraljice Frederike, do etiopskog cara Haile Selasija i marokanskog kralja Hasana II, a posetili su ga i predsednici nesvrstanih zemalja.
Pored državnika, na Galebu su boravili i mnogi svetski poznati naučnici, umetnici i visokopozicionirani vojni zvaničnici. Poslednje Titovo putovanje ovim brodom bilo je 1979. godine.
