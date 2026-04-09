Slušaj vest

Turska firma Ek-Pet İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi dobila je posao rekonstrukcije puta između Valjeva i Kosjerića vredan oko približno 1,5 miljardi dinara (oko 12,7 mil EUR).

Turci su od ukupno 4 ponuđača dali najpovoljniju ponudu u postupku javne nabavke za rehabilitaciju i unapređenje državnog puta IB 21 na deonici Valjevo (obilaznica) – Kaona – Kosjerić.

Tender je raspisan jula prošle godine, a vrednost posla bila je procenjena na 15 mil EUR (bez PDV-a).

Predmet ugovora obuhvata izradu glavnog projekta i izvođenje radova teškog održavanja (rehabilitacije i unapređenja) državnog puta IB 21, na deonici od km 153+200 do km 173+200, u ukupnoj dužini od 20 kilometara.Radovi uključuju pripremne aktivnosti, zemljane i kolovozne radove, proširenje puta, sanaciju mostova, unapređenje sistema odvodnjavanja, stabilizaciju kosina, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.

Naručilac radova je Putevi Srbije, dok je postupak realizovan u skladu sa pravilima Evropska investiciona banka, koja finansira projekat.

Ugovor je zaključen 26. marta, a oredviđeni rok za realizaciju projekta je 19 meseci.