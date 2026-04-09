Slušaj vest

Nekadašnja ranžirna stanica planira se kao novi urbani distrikt sa šest podcelina, centralnim parkom i integrisanim metro i tramvajskim vezama.

Na lokaciji bivše ranžirne stanice u istočnom delu Budimpešte predviđena je izgradnja novog gradskog distrikta sa više od 10.000 stanova, velikim zelenim površinama i snažnim osloncem na javni prevoz. Na konkursu za ovu lokaciju u kvartu Rakoš pobedio je masterplan koji je izradio tim predvođen francuskim biroom Coldefy.

Predloženo rešenje obuhvata petnaestogodišnji plan transformacije prostora koji je dugo bio smatran "rđavim pojasom" grada, a nalazi se na istočnoj strani mađarske prestonice.

Prioritet pejzažu i ekološkom kontinuitetu

Plan regeneracije predviđa izgradnju više od 10.000 stanova, nove saobraćajne veze, kao i komercijalne i javne sadržaje, čineći sveobuhvatnu strategiju urbanog razvoja u skladu sa konceptom "grada od 15 minuta".

Poseban naglasak stavljen je na pejzaž i ekološki kontinuitet, kroz kombinaciju plave infrastrukture (vodeni sistemi), zelene infrastrukture (prirodni zeleni prostori) i pošumljenog parka površine 15 hektara, koji je povezan sa ostatkom lokacije linearnim parkovima.

Planom je predviđena i renaturalizacija potoka Rakoš u vijugavi vodotok, uz formiranje javnih prostora duž njegovih obala kroz pristupačne terase, staze i zone za odmor, objasnili su iz Coldefyja.

Zamišljeno je da svaki pod-distrikt ima sopstveni urbani centar, po uzoru na strukturu kvartova u istorijskom jezgru Budimpešte.

Pored obnove prirodnog okruženja, ovi parkovi imaju za cilj da podstaknu javni život kroz šest novih pod-distrikata, od kojih svaki ima svoj karakter, a međusobno su povezani kontinuiranom mrežom javnih prostora.

Zamišljeno je da svaki distrikt ima sopstveni urbani centar, po uzoru na strukturu kvartova u istorijskom jezgru Budimpešte. Centralni šumski park povezan je sa novim železničkim parkom preko postojeće pruge, dok ovaj drugi obuhvata livade, prostore za događaje i centralno jezero.

Snažan fokus na javni prevoz trebalo bi da omogući formiranje pretežno pešačkih stambenih ulica i trgova, kao alternativa razvoju zasnovanom na automobilima.

Postojeća železnička stanica Rákosrendező redefinisana je kao multimodalni saobraćajni čvor koji predstavlja okosnicu centralnog urbanog distrikta i povezuje se sa produženom linijom metroa, novom tramvajskom linijom i mrežom aktivne mobilnosti.

Redizajnirana stanica povezuje istočni i zapadni deo lokacije, istovremeno integrišući područje u regionalnu i međugradsku transportnu mrežu Budimpešte. Snažan fokus na javni prevoz trebalo bi da omogući formiranje pretežno pešačkih stambenih ulica i trgova, kao alternativa razvoju zavisnom od automobila.

Prenamena železničkih objekata

Predlog tima koji predvodi Coldefy uključuje i adaptivnu prenamenu nekadašnjih železničkih objekata i depoa u kulturni centar, sa gradskom bibliotekom i železničkim muzejom.

Ispred stanice Rákosrendező planiran je novi trg koji funkcioniše kao celogodišnji javni prostor namenjen pijacama, kulturnim događajima i okupljanjima, sa novozasađenim drvećem, vodenim elementima i zasenčenim zonama

Okolno područje predviđeno je za objekte visoke gustine sadržaja, odnosno za kancelarije, hotele, maloprodaju i slične usluge.

Ovaj urbani centar dalje se razvija u zone srednje i niže spratnosti, organizovane oko mreže ozelenjenih prostora sa obe strane pruge. Okolno područje predviđeno je za objekte visoke gustine sadržaja, odnosno za kancelarije, hotele, maloprodaju i slične usluge.

Sa druge strane potoka Rakoš, fragmentisan pejzaž reorganizuje se u dostupnu sportsku zonu sa otvorenim terenima, rekreativnim sadržajima i dodatnom metro stanicom.

Konkursni žiri izdvojio je ovaj projekat iznad konkurencije zbog, kako se navodi, "stambenog okruženja pogodnog za život" i "izuzetnog kvaliteta sistema javnog prostora".