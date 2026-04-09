Švedska raspolaže sa čak 267.570 ostrva i smatra se državom sa najvećim brojem ostrva na svetu, znatno ispred Norveške, Finske i Kanade. Ipak, ovaj podatak nije široko poznat. Pobednici konkursa dobiće na korišćenje manji ostrvo sa očuvanom prirodom, bez izgrađenih objekata i bez pristupa električnoj energiji, idealno za kampovanje i robinzonski način života.

- Ljudi su iskreno iznenađeni kad saznaju koliko imamo otoka - ističe Nils Persson, voditelj marketinga u Državnoj turističkoj organizaciji Visit Sweden. Upravo zbog toga pokrenuta je neobična kampanja pod nazivom Your Swedish Island, kroz koju se pet ostrva dodeljuje osobama koje nisu državljani Švedske.

- Privatni otoci dugo su bili najveći luksuz. Sada demokratiziramo taj san dajući vam priliku da ga dobijete - piše na stranicama Visit Sweden.

Preciznije, pet švedskih ostrva biće „pozajmljeno“ za korišćenje pet osoba koje nemaju nikakve veze sa Švedskom, na period do godinu dana. Dobitnici će dobiti potvrdu koja im omogućava boravak na ostrvu koje odredi Nacionalna uprava za državnu imovinu Švedske, u trajanju do 12 meseci, kao i besplatan put u Švedsku.

Pobednici konkursa dobiće na korišćenje manje ostrvo sa netaknutom prirodom, bez izgrađenih objekata i bez struje, što ga čini pogodnim za kampovanje i robinzonski način života. Takođe, obavezni su da čuvaju prirodu ostrva i da na njemu ne grade ništa.

Prijave su otvorene do 17. aprila 2026. godine. Zainteresovani treba da snime video u trajanju do jednog minuta u kojem objašnjavaju zašto baš oni zaslužuju da osvoje švedsko ostrvo, i da ga pošalju zajedno sa popunjenim obrascem.

Mogu da se prijave svi punoletni građani sveta koji nisu državljani Švedske, ne rade za Visit Sweden i nisu u rodbinskim vezama sa zaposlenima u toj organizaciji. Takođe, učesnici ne smeju biti milijarderi, organizatori navode da svako ko poseduje više od milijardu švedskih kruna, odnosno 92.340.370 evra, može sam sebi priuštiti privatno ostrvo.

Dobitnici će biti proglašeni u maju, a izbor će zavisiti od kreativnosti prijavljenog videa i motivacije kandidata. Interesovanje je veliko, prema navodima, do sada je pristiglo više od 1.400 prijava iz 90 zemalja širom sveta.