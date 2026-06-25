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PIO fond objavio je da isplata junskih penzija počinje 2. jula i odvijaće se do 10. jula. Prvi će svoje penzije dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti.

Nakon njih na red dolaze penzioneri iz kategorije poljoprivrednih i vojnih osiguranika. Njima će sredstva na tekuće račune biti uplaćena 4. jula, dok će isplata na kućne adrese i putem poštanskih šaltera početi 6. jula.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih poslednji će primiti svoje penzije, a isplata za njih predviđena je 10. jula.

Podsetimo, prosečna penzija za april 2026. godine iznosi 56.848 dinara.

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Foto: PIO Fond Printscreen

Biznis Kurir

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