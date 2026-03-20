Hrvatski JANAF je danas saopštio da je dobio novu licencu od američke kancelarije OFAC kojom mu se do 17. aprila, kako je navedeno, odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte u okviru ugovora sa kompanijom NIS.

Kompanija podseća da je Ministarstvo finansija SAD 10. januara 2025. uvelo paket sankcija ruskom energetskom sektoru zbog rata u Ukrajini, dok je puna primena tih mera počela 27. februara 2025.

Sankcijama je obuhvaćen i NIS, sa kojim JANAF ima ugovor o transportu sirove nafte za period od 1. januara 2024. do 31. decembra 2026. godine.

JANAF navodi da mu je OFAC i ranije izdavao uzastopne licence za nastavak izvršavanja tog ugovora, i to za period od 27. februara do 8. oktobra 2025. godine, kao i od 31. decembra 2025. do 20. marta 2026.

Hrvatska kompanija je saopštila na svojoj veb stranici da nastavlja da pažljivo prati razvoj situacije i da ostaje u stalnom kontaktu sa korisnikom sistema i ostalim ključnim akterima.