I JANAF dobio novu licencu OFAC: Transport nafte neometan do 17. aprila
Hrvatski JANAF je danas saopštio da je dobio novu licencu od američke kancelarije OFAC kojom mu se do 17. aprila, kako je navedeno, odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte u okviru ugovora sa kompanijom NIS.
Kompanija podseća da je Ministarstvo finansija SAD 10. januara 2025. uvelo paket sankcija ruskom energetskom sektoru zbog rata u Ukrajini, dok je puna primena tih mera počela 27. februara 2025.
Sankcijama je obuhvaćen i NIS, sa kojim JANAF ima ugovor o transportu sirove nafte za period od 1. januara 2024. do 31. decembra 2026. godine.
JANAF navodi da mu je OFAC i ranije izdavao uzastopne licence za nastavak izvršavanja tog ugovora, i to za period od 27. februara do 8. oktobra 2025. godine, kao i od 31. decembra 2025. do 20. marta 2026.
Hrvatska kompanija je saopštila na svojoj veb stranici da nastavlja da pažljivo prati razvoj situacije i da ostaje u stalnom kontaktu sa korisnikom sistema i ostalim ključnim akterima.
