JANAF d.d. je, u saradnji sa Vladom Hrvatske, obezbedio licencu koju je izdao OFAC-a, koja je važeća do 20. marta
I JANAF dobio licencu OFAC: Oglasila se uprava društva sa detaljima i datumom
Ovo je saopštila danas Uprava društva, na čelu sa predsednikom Stjepanom Adanićem i članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem.
Licenca omogućava nesmetano sprovođenje svih aktivnosti vezanih za izvršenje Ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS a.d, čime je zagarantovana stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu sa međunarodnim obvezama.
Uprava JANAF-a ističe da odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje društva i usklađenost aktivnosti sa poslovnim i strateškim ciljevima Hrvatske i Evropske unije.
