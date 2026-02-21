Slušaj vest

Ovo je izjavio povodom učešća na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu i zajedničkog nastupa sa Turističkom organizacijom Srbije, ističući da je ovaj događaj ključna prilika za dugoročno unapređenje turističke ponude zemlje.

„Expo 2027 vidimo kao platformu za sistemsko jačanje turizma u Srbiji i Beogradu. Naš cilj je da unapredimo sadržaje, infrastrukturu i ponudu, ne samo tokom trajanja izložbe, već i u godinama koje dolaze“, naglasio je Jerinić.

On je podsetio da će u okviru Ekspa biti formiran poseban paviljon pod nazivom „Srpska kuća“, u kojem će sve lokalne samouprave i turističke destinacije imati priliku da predstave svoje potencijale međunarodnoj publici.

„Time želimo da omogućimo gradovima, opštinama i regionima širom Srbije da direktno komuniciraju sa posetiocima Ekspa i da privuku goste u svoje sredine“, rekao je Jerinić, dodajući da je cilj ravnomeran razvoj turizma u celoj zemlji.

Govoreći o konkretnim aktivnostima, Jerinić je istakao da je nedavno potpisan sporazum sa partnerima iz APIS-a o zajedničkom kreiranju turističkih paketa.

„Zajedno razvijamo pakete koji će obuhvatiti posetu Beogradu, Ekspu i drugim delovima Srbije. Ti programi biće predstavljeni na Sajmu turizma i očekujemo da će značajno doprineti povećanju broja posetilaca“, naveo je direktor Ekspa 2027. Prema njegovim rečima, veliko interesovanje publike na Sajmu turizma za učešće na Ekspu, kao i za informacije o ulaznicama i programu Ekspa, jeste jasan signal da se projekat razvija u dobrom pravcu. Jerinić je najavio intenzivnu međunarodnu promociju i prisustvo na vodećim svetskim sajmovima u narednom periodu.