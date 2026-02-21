Slušaj vest

Područje u poluprečniku od tri kilometra oko žarišta zaraze u naseljenom mestu Jelenac proglašeno je zaraženim, a obuhvata sela Jelenac, Maskar i Belosavci.

- Veterinarske službe su, u saradnji sa Opštinom Topola, odmah preduzele sve neophodne mere u skladu sa nalozima nadležnih republičkih institucija. Na ulazima i izlazima iz sela Jelenac postavljene su dezinfekcione barijere kako bi se preventivno delovalo i sprečilo eventualno širenje bolesti, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Ekipe veterinarskih službi obilaze domaćinstva koja mogu biti potencijalno ugrožena i lokalnom stanovništvu pružaju sve potrebne informacije o daljem postupanju.

Nadležni apeluju na građane da, u slučaju bilo kakve sumnje na pojavu bolesti u svojim ili drugim domaćinstvima, odmah obaveste nadležne veterinarske stanice, kako bi se reagovalo pravovremeno i u skladu sa propisanim procedurama.