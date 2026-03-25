Očekuju se i duža čekanja na granicama zbog primene novih pravila. Prelaz granice biće uz obavezno fotografisanje i ostavljanje otisaka prstiju desne ruke. Za bračni par iz Vranja nova pravila i sama procedura protekli su uz neočekivan gest carinika.

Najpre na skopskom aerodromu Aleksandar Makedonski, a zatim nakon sletanja na ciriški aerodrom u Švajcarskoj.

- Moj muž je pitanjem zašto uvek "zvoni" na senzorima koje prolazi, što se desilo sada, ali mu se dešavalo i na drugim aerodromima sa prethodnih putovanja kod provere prtljaga, iako ništa sumnjivo osim garderobe nema na sebi, uz osmeh carinika na skopskom aerodromu dobio odgovor, "pa vi ste srećan čovek" - priča za Kurir supruga Milena.

Napominje da je suprug Dragan zbunjeno pogledao u carinika koji mu je zatim ljubazno objasnio da nema razloga za brigu, da je to uobičajena kontrola na osnovu evidencije putnika i njihovog broja pre nego što uđu u avion. Proverava se ručni prtljag, ali i putnik kome prtljag pripada.

Milena ķaže da to nije sve. Na ciriškom aerodromu kod pregleda pasoša kad je izustila na engleskom da sa suprugom idu kod ćerke u posetu, bila prijatno iznenađena ophođenjem carinika.

- Uvek imam neku neprijatnost zbog nepoznavanja nemačkog jezika kada pokušavam da objasnim šta je razlog naṣ̌eg boravka u toj zemlji. Okrenula sam se prema suprugu i spontano prokomentarisala "možda je trebalo da kažem da se vraćamo krajem meseca". Onda sam na besprekornom srpskom čula carinika koji mi se obratio rečima "ispružite četiri prsta desne ruke i prislonite na aparat". Laknulo mi je zbog srpskog jezika. Podigla sam desnu ruku i pitala da li prislanjam četiri prsta bez palca, da li njega izuzimam, a on je sa osmehom klimnuo glavom uz komentar "da ta četiri prsta, osim ako nemate još jednu desnu ruku". Zbunjeno sam odgovorila "za sada nemam dve desne ruke" i nasmejala se. Vaẓ̌no da smo se sporazumeli". Svake godine odlazimo kod ćerke nikada nije bilo nekih problema, ali priznajemo nikada nije bilo zanimljivijih trenutaka. Ovo su anegdote za pamćenje i opuṣ̌tanje - prepričava Milena.