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Analiza poslovanja nacionalnih avio-kompanija u regionu za 2025. godinu jasno oslikava dva potpuno različita modela upravljanja državnim resursima. Dok hrvatske državne kompanije, uključujući nacionalnog avio-prevoznika, beleže drastičan pad dobiti i ogroman rast gubitaka, Er Srbija iz godine u godinu obara sopstvene rekorde.

Foto: sdf_qwe/Shuttestock, Nemanja Nikolić

Ovakav poslovni uzlet i potpuna revitalizacija srpske nacionalne avio-kompanije nisu se dogodili slučajno, oni su direktan rezultat strateške vizije, odlučnosti i seta ekonomskih mera koje je sproveo državni vrh na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Zahvaljujući toj politici i snažnoj podršci, Er Srbija je čvrsto postavljena na noge i svakom novom sezonom dodatno jača svoju poziciju na globalnom tržištu, ostavljajući regionalnu konkurenciju daleko iza sebe.

Finansijski pokazatelji

Detaljna analiza bazirana na poslovnim izveštajima Fine za hrvatsko tržište pokazuje da je Croatia Airlines prošlu godinu završila sa ubedljivo najlošijim poslovnim rezultatom. Gubitak poslovanja u 2025. godini se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu i dostigao nivo od čak 38,7 miliona evra. Iako su im prihodi porasli za 9,47 odsto, dostigavši 292,1 milion evra, to očigledno nije bilo dovoljno za stabilizaciju. S druge strane, prisutan je jasan kadrovski i finansijski paradoks u hrvatskom modelu upravljanja, uprkos ogromnim gubicima, prosečna neto plata u hrvatskoj kompaniji rasla je za visokih 11,9 odsto i sada iznosi 2.553 evra, a zaposleno je i dodatnih 50 osoba.

Foto: Er Srbija

Za to vreme, Er Srbija pokazuje kako u praksi izgleda održivo i profitabilno poslovanje. Srpska nacionalna kompanija je ostvarila ukupne prihode od neverovatnih 719,5 miliona evra, čime je drugu godinu zaredom premašila prag od 700 miliona. Takvo precizno strateško pozicioniranje krunisano je neto dobiti pre oporezivanja u iznosu od 45,3 miliona evra. Prateći stvaran rast obima posla i konstantno širenje flote, Er Srbija je u poslednjih dvanaest meseci zaposlila 150 novih ljudi, čime je dokazala da kadrovsko širenje može biti utemeljeno na realnim tržišnim potrebama i profitu.

Globalna povezanost i rast saobraćaja

Dok se hrvatski avio-prevoznik bori sa operativnim poslovnim modelom, Er Srbija je tokom prošle godine prevezla 4,57 miliona putnika, što predstavlja stabilan rast od tri odsto u odnosu na godinu ranije. Realizovano je ukupno 48.925 letova, a kapaciteti su dodatno optimizovani prilagođavanjem frekvencija i tipova letelica, što je rezultiralo prosečnom popunjenošću putničke kabine od 77,3 odsto.

Mreža destinacija srpske kompanije impresivno se proširila i u 2025. godini obuhvatila je čak 103 destinacije, od kojih je 90 u redovnom i 13 u čarter saobraćaju, povezujući Srbiju sa 34 zemlje na četiri kontinenta. Poseban naglasak stavljen je na dugolinijski saobraćaj, čime je Beograd infrastrukturno i ekonomski pozicioniran kao ključno čvorište za povezivanje Evrope sa Severnom Amerikom i Kinom. Uspostavljene su izuzetno važne redovne veze prema Njujorku, Čikagu, Guangdžou i Šangaju. Kao istorijski iskorak i kruna ovog širenja, nakon duge pauze od čak 34 godine, ponovo su uvedeni direktni dugolinijski letovi između Beograda i Toronta, što predstavlja direktan odgovor na potrebe tržišta i brojne dijaspore.

Foto: Er Srbija

Modernizacija flote uprkos globalnim krizama

Uspezi Er Srbije nisu ostvareni u idealnim i mirnim tržišnim uslovima. Kompanija se svakodnevno suočava sa ozbiljnim globalnim izazovima, prvenstveno zbog cena goriva koje su se od marta doslovno udvostručile. Ipak, zahvaljujući pomenutim ekonomskim merama i pravovremenim komercijalnim odlukama države i uprave, Er Srbija je i u takvim uslovima uspela da zadrži profitabilnost i nastavi sa planovima širenja.

Flota nacionalne avio-kompanije neprestano se modernizuje. Samo u poslednje vreme obogaćena je sa dva aviona tipa Embraer E-195, kao i jednim novim avionom za dugolinijski saobraćaj u bojama predstojeće specijalizovane izložbe EXPO, koja će se naredne godine održati u Beogradu. Uz to, na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sleteo je i Erbas (Airbus) A320 proizveden 2008. godine, kapaciteta 180 putnika, namenjen daljem jačanju operativnih kapaciteta. Rukovodstvo planira da nastavi ovaj trend rasta sa prosečno dve do tri nove letelice godišnje, sa posebnim fokusom na širokotrupne avione Erbas A330 koji su izuzetno traženi.

Vizija za budućnost i unapređenje usluga

Za tekuću godinu, Er Srbija ima jasan, strateški zacrtan cilj, obaranje prošlogodišnjeg rekorda i dostizanje granice od fantastičnih pet miliona putnika.

Foto: Er Srbija

Putničko iskustvo se neprestano unapređuje kroz dubinsku digitalnu transformaciju i personalizaciju usluga. Osvrćući se na impresivne poslovne rezultate i sposobnost kompanije da prebrodi globalne krize, generalni direktor Er Srbije Jirži Marek je istakao:

- Ponosni smo na činjenicu da smo tokom 2025. godine ostvarili rekord u iznosu prihoda i broju prevezenih putnika, pokazujući odgovorno i strateško poslovanje kako u interesu kompanije, tako i države Srbije i svih njenih građana. Uprkos dinamičnim i nepredvidivim kretanjima u globalnoj avio industriji, uključujući povećane operativne troškove i rast cena u lancu snabdevanja, Er Srbija je pokazala sposobnost da se brzo prilagodi i održi stabilan rast.

Sve navedeno neosporno potvrđuje da je model upravljanja u Er Srbiji superioran u odnosu na poslovne stagnacije kompanija u regionu. Podržana unapređujućim ekonomskim merama i jasnom razvojnom strategijom, Er Srbija ne samo da beleži profite, već se hrabro i otvoreno suočava sa tržišnim izazovima, što najbolje sumira direktor Marek jasnom porukom o tržišnoj utakmici:

- Konkurencija je dobrodošla i želimo da imamo uvek nešto bolje da ponudimo našim putnicima.