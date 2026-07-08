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Putnička vozila robne marke Mercedes-Benz, model G-Class, proizvedena u periodu od 19.01.2024. do 25.08.2025. godine, hitno je povučeno sa srpskog tržišta, objavljeno je na sajtu Ministartva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Kako se navodi u obaveštenju na obuhvaćenim vozilima moguće јe da zavrtnji točkova nisu po urađeni po specifikaciјama. Tokom životnog veka vozila, može doći do olabljivanja zavrtnja točkova, što dovodi do gubitka stabilnosti vozila i mogućnosti povreda.

Opoziv 26P4090108 sa spiskom obuhvaćenih vozila јe obјavljen od strane proizvođača 26.04.2026. godine. Mreža ovlašćenih servisera јe o opozivu obaveštena 26.04.2026. godine, nakon čega јe, pisanim putem kontaktirala vlasnike vozila za koјe јe zadužena.