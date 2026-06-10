Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna.
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Bitka za energetsku stabilnost Srbije: NIS od OFAK-a zatražio još jedno produženje licence za rad
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Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK – Office of Foreign Assets Control) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Ta licenca ističe 16. juna.
Američka administracija je, inače, produžila i licencu za pregovore "Gaspromnjefta" i MOL-a o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji.
Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.
OFAK je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine upravo zbog većinskog ruskog vlasništva.
Biznis Kurir/RTS
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