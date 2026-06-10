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Posle gotovo četiri decenije zastoja, istorijski železnički tunel Lozarevo nalazi se na dobrom putu da bude završen najkasnije do 2030. godine. Radovi na ovom projektu započeti su pre više od 40 godina, ali su obustavljeni nakon niza ozbiljnih nesreća. Danas se njegova izgradnja nastavlja zahvaljujući finansijskoj podršci iz fondova kohezijske politike Evropske unije, prenosi tportal.

Tunel Lozarevo, dužine 2.774 metra, koji predstavlja deo Koridora broj 8 na deonici Sindel-Karnobat, uskoro bi trebalo da bude završen nakon više od četiri decenije čekanja. Reč je o najdužem dvokolosečnom železničkom tunelu na Balkanu, saopštilo je bugarsko Ministarstvo saobraćaja i komunikacija.

Do konačnog spajanja dve strane tunela ostalo je da se probije još svega 90 metara trase, izjavio je zamenik ministra saobraćaja i komunikacija Murad Turk. Kako je saopštio pres centar Ministarstva, Turk je 16. aprila zajedno sa novim generalnim direktorom Nacionalne kompanije za železničku infrastrukturu (NŽII), Jordanom Varbanovim, obišao gradilište i upoznao se sa tokom radova.

Projekat iz komunističkog perioda

Izgradnja tunela kroz Staru planinu predstavlja jedan od velikih infrastrukturnih poduhvata započetih u vreme komunističkog režima, koji su nakon njegovog pada 1989. godine ostali nedovršeni.

Radovi su ponovo pokrenuti 2023. godine, bez značajnije medijske pažnje.

Početkom 2025. godine obezbeđeno je finansiranje završetka projekta kroz program "Transportna povezanost 2021-2027", uz podršku sredstava kohezione politike Evropske unije.

Ovaj projekat ima veliki strateški značaj jer će omogućiti bržu železničku vezu između Burgasa i Varne. Takođe, deo je Koridora broj 8, planiranog da poveže Crno more sa italijanskom lukom Brindizi na Jadranskom moru preko Bugarske, Severne Makedonije i Albanije.

Istorija tunela Lozarevo

Na pojedinim turističkim portalima tunel Lozarevo naziva se i "spomenikom vremena".

Brojni ljubitelji železnice godinama su sa nevericom pratili sudbinu ovog projekta, a sada veruju da bi on konačno mogao da bude završen.

Tunel je ime dobio po selu Lozarevo u opštini Sungurlare. Ideja o njegovoj izgradnji pojavila se još sedamdesetih godina prošlog veka, kada je doneta odluka o izgradnji dvokolosečne i elektrifikovane železničke pruge na relaciji Karnobat-Sindel.

To je za portal varnamaps.eu objasnio inženjer Petko Jankov, jedan od stručnjaka koji su učestvovali u realizaciji ove železničke trase.

Planirana dužina pruge iznosila je 123 kilometra, a projekat je uključivao veliki broj nadvožnjaka, mostova i tri tunela kroz obronke Istočne Stare planine. Tuneli "Duškotna" i "Ljuljakovo" već su završeni.

Najveći izazov predstavlja upravo Lozarevo, koje bugarsko Ministarstvo saobraćaja navodi kao najduži dvokolosečni železnički tunel na Balkanu.

Fatalne greške i višedecenijski zastoj

Izgradnja tunela započela je 1987. godine pod nadzorom građevinskog odeljenja Ministarstva saobraćaja. Međutim, prema navodima inženjera Jankova, tokom radova napravljeno je više ozbiljnih propusta, što je dovelo do tri velike nesreće.

Zbog netačnih geoloških istraživanja, promena projekta tokom gradnje i loše izvedenih iskopa, realizovano je svega oko 1.700 metara od planiranih 2.800 metara tunelske cevi.

Na južnom portalu, oko dva kilometra od sela Lozarevo, došlo je do velikog urušavanja nakon što je izvođač samostalno izmenio način gradnje.

Prema rečima stručnjaka, sekundarna betonska obloga nije pratila napredovanje iskopa, već je zamenjena znatno nestabilnijim rešenjem, što je izazvalo katastrofalno urušavanje.

Problemi su se javljali i na severnom ulazu, gde su prodori tečne gline i nestabilno zemljište više puta uzrokovali klizišta i plavljenja.

Promene političkih okolnosti nakon 1989. godine, zajedno sa nedostatkom finansijskih sredstava, dovele su do konačne obustave projekta tokom devedesetih godina.

Oprema je čekala skoro četiri decenije

Posle još jednog urušavanja tunel je napušten, dok je oprema za iskopavanje ostala na gradilištu.

Predstavnici kompanije GBS Global Konstrakšn navode da su po povratku na lokaciju, gotovo 40 godina kasnije, zatekli mašine na istom mestu. Iako netaknute, bile su potpuno zarđale i praktično neupotrebljive.

Obnova projekta započela je za vreme prelazne vlade Galaba Doneva, kada je funkciju ministra saobraćaja obavljao Hristo Aleksijev.

Raspisan je tender za udvostručavanje i elektrifikaciju železničke pruge na deonici Lozarevo-Prilep, procenjene vrednosti oko 100 miliona evra.

Danas se radovi izvode primenom nove austrijske metode tuneliranja, koja se smatra jednom od najefikasnijih tehnika za izgradnju podzemnih objekata.

Projektom je predviđen završetak približno 1.000 metara tunela. Od toga će 210 metara biti izvedeno metodom otvorenog iskopa, dok će preostalih 790 metara biti izgrađeno austrijskom metodom.

Pored toga, planirana je izgradnja nove evakuacione galerije dužine 1.890 metara.

Izvođači ističu da se radovi sprovode uz strogu kontrolu bezbednosti i kontinuirano praćenje geoloških uslova na terenu.

Ostalo još samo 90 metara

Prema rečima zamenika ministra Murada Turka, iskopavanja se trenutno izvode sa obe strane tunela.

Na najzahtevnijem delu trase, kada je reč o geološkim uslovima, preostalo je još svega 90 metara.

Građevinski radnici navode da ih upravo taj segment tek očekuje i da se radovi odvijaju pažljivo, bez žurbe i uz maksimalnu preciznost.

Rok za završetak ovog istorijskog železničkog tunela iznosi tri godine. Ukoliko ne dođe do novih geoloških komplikacija, tunel Lozarevo trebalo bi da bude u potpunosti završen do kraja 2027. godine.