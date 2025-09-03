Slušaj vest

Montažni placevi u RB "Kolubara" predstavljaju jedno od najvećih gradilišta u Srbiji, jer je u toku najobimnija montaža rudarske opreme u istoriji tog basena, rekao je generalni direktor "Elektroprivrede Srbije" Dušan Živković nakon obilazaka radova u Vreocima i Kaleniću.

- Pripremaju se četiri BTO sistema (bager - transporter - odlagač), dva za Polje "E" i dva za kop "Radlјevo", koji su budući nosioci proizvodnje kolubarskog lignita. Istovremeno se montira čak 10 sprava osnovne rudarske mehanizacije ukupne težine 16 hiljada tona, kao i 23 pogonske stanice sa ukupno 40 kilometara transportera. To je ujedno i najveća montaža rudarske opreme u RB "Kolubara" ikada - naglasio je Živković.

Foto: Ministarstvo Energetike

On je naveo da je Polje "E" u svim dugoročnim projekcijama razvoja proizvodnje uglja jedini aktivan površinski kop u istočnom delu kolubarskog basena, sa projektovanim godišnjim kapacitetom od 12 miliona tona uglja. Osim toga, uvođenje novih rudarskih sistema na kop "Radlјevo" stvoriće preduslove za dugoročnu stabilnost proizvodnje uglja. - Zbog toga je važno da radovi napreduju planiranom dinamikom i da se poštuju rokovi na svim placevima - poručio je Živković.

Obilasku radova i sastanku sa izvođačima prisustvovao je i Ivan Janković, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku za geologiju i rudarstvo.

Foto: Ministarstvo Energetike