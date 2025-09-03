NAPREDUJU RADOVI NA RUDARSKOJ MEHANIZACIJI: U RB "Kolubara" u toku najobimnija montaža opreme u istoriji basena
Montažni placevi u RB "Kolubara" predstavljaju jedno od najvećih gradilišta u Srbiji, jer je u toku najobimnija montaža rudarske opreme u istoriji tog basena, rekao je generalni direktor "Elektroprivrede Srbije" Dušan Živković nakon obilazaka radova u Vreocima i Kaleniću.
- Pripremaju se četiri BTO sistema (bager - transporter - odlagač), dva za Polje "E" i dva za kop "Radlјevo", koji su budući nosioci proizvodnje kolubarskog lignita. Istovremeno se montira čak 10 sprava osnovne rudarske mehanizacije ukupne težine 16 hiljada tona, kao i 23 pogonske stanice sa ukupno 40 kilometara transportera. To je ujedno i najveća montaža rudarske opreme u RB "Kolubara" ikada - naglasio je Živković.
On je naveo da je Polje "E" u svim dugoročnim projekcijama razvoja proizvodnje uglja jedini aktivan površinski kop u istočnom delu kolubarskog basena, sa projektovanim godišnjim kapacitetom od 12 miliona tona uglja. Osim toga, uvođenje novih rudarskih sistema na kop "Radlјevo" stvoriće preduslove za dugoročnu stabilnost proizvodnje uglja. - Zbog toga je važno da radovi napreduju planiranom dinamikom i da se poštuju rokovi na svim placevima - poručio je Živković.
Obilasku radova i sastanku sa izvođačima prisustvovao je i Ivan Janković, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku za geologiju i rudarstvo.
- Od januara do septembra u okviru "Elektroprivrede Srbije" proizvedeno je 11 odsto više uglja nego u istom periodu prošle godine. Obezbeđenje energetske sigurnosti zahteva da nastavimo taj trend povećanja proizvodnje, kako bismo već naredne godine dostigli projektovanih 34 miliona tona uglja. Zbog toga je i važno da nastavimo da ulažemo maksimalne napore kako bismo posao montaže rudarskih sistema priveli kraju. Ministarstvo će, kao i do sada, nastaviti da daje aktivnu podršku investicionim projektima - rekao je Janković i podsetio da ukupna vrednost ulaganja u novu rudarsku opremu u Kolubari premašuju 450 miliona evra.