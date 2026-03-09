Slušaj vest

Osiguranje je jedna od onih industrija u kojoj posao nije uvek ono što izgleda na prvi pogled. Dok mnogi vide samo polisu i mesečne uplate, rad u osiguranju podrazumeva niz obaveza, prodajnih ciljeva i često pritisak da se pronađu novi klijenti. Posebno kada je reč o zastupnicima koji rade po principu provizije, gde plata direktno zavisi od broja uspešno zaključenih ugovora i novih klijenata.

Jedna Hrvatica nedavno je na Redditu podelila svoje iskustvo sa razgovora za posao u Croatia osiguranju i pitala da li neko ima iskustva sa radom u osiguranju, kako bi prikupila što više informacija. Naime, na samom početku razgovora odmah su je pitali koliko novih ljudi može da im dovede – od rodbine i prijatelja do komšija.

Pritisak da se dovedu novi klijenti

"Evo, bila sam juče na razgovoru za posao za ‘Zastupnika u osiguranju’. Odmah na početku su mi rekli, odnosno pitali me koliko novih ljudi mogu da im dovedem (rodbina, prijatelji, komšije itd.). Kada sam rekla ne mnogo, rekli su mi da je jedan lik rekao 100 ljudi. Onda su mi rekli da to uopšte nije bitno?! A zatim, kada sam im rekla da svi koje znam žive u Nemačkoj, oni su oduševljeno rekli: ‘Oooo, povratnici, pa oni su najbolji!!’“

Nakon razgovora dobila je test putem mejla koji je rešila, a sada očekuje povratnu informaciju od poslodavca. Međutim, pitanje koje je najviše muči jeste da li je ovakav pritisak na pronalaženje novih klijenata normalan.

"E, mene sada zanima, da li je neko od vas bio? Da li su i vas tako ispitivali o rodbini, prijateljima i forsirali da stalno dovodite nove ljude? Ne znam, ali meni je to ogroman red flag. Razumem da je važno dovoditi nove klijente, ali ako danas ne dovedem nikoga, šta – hoćete da me streljate? Može i neko ko je radio za njih ako zna“, upitala je.

"Bolje ti je prodavati sladoled na moru“

Njena objava izazvala je brojne reakcije na Redditu, a mnogi su joj poručili da je to jednostavno takav posao i da je pritisak veoma prisutan.

"Nisam nikada radila takav posao, ali to tehnički i nije ‘posao za platu’, već prodaja na procenat.“

"To ti je skoro kao Ponzi šema, gde moraš stalno da dovodiš nove klijente, a za to si bedno plaćena. Zato su te pitali koliko ljudi možeš da dovedeš, jer je tvoj posao da za njih pronalaziš klijente. Bolje ti je da prodaješ sladoled na moru – više ćeš zaraditi, manje stresa i nećeš morati rodbinu i prijatelje da moliš da troše pare na to“, pisali su.

Drugi korisnici Reddita potvrdili su da je pritisak na pronalaženje klijenata svakodnevna pojava:

"Tako je, dovodićeš ljude da bi firma imala profit, a ona od toga nema mnogo koristi, realno.“

Jedan komentator opisao je i tipičan početak rada u osiguravajućoj industriji u Hrvatskoj:

"Posao na hrvatski način, ovo je i dalje čistokrvno smetlište od države, haha, selendra, selendra. Nisam radio, ali prijatelj kaže da dobiješ minimalac plus bonus za ostvarene akvizicije. Imaš KPI koji se stalno prate, odnosno ciljeve, i spremi se da će ti svaki dan neko visiti nad glavom i pitati zašto nije bilo prodaje. Ali hej, uvek možeš reći da živiš u socijalnoj državi u kojoj se prvo izdvaja za osnovne životne potrebe, a osiguranje nije jedna od njih.“

"Naporan početak, kasnije lakše“

Kako dodaju iskusni zastupnici, iako vas neće „streljati“ ako ne dovedete nove ljude, broj kontakata je ključan za zaradu od provizije.

"Neće te streljati, ali im je očigledno bitno koliko ljudi dovedeš, jer se radi o prodaji na procenat. Ne moraju ti biti poznanici, ali moraš negde pronaći nove klijente.“

Drugi je dodao:

"To ti je takav posao – moraš dovlačiti ljude, najbolje je kada imaš puno poznanstava. Digli su im plate, imaš i bonuse i tako. Sve zavisi od toga da li se vidiš u tome. Početak je izuzetno naporan, ali ko se snađe, kasnije kroz godine može da živi prilično opušteno, bez mnogo muke na poslu.“

Na kraju, Hrvatica je podelila i svoje iskustvo sa edukacijom i kontaktiranjem potencijalnih klijenata, tvrdeći da radnike uče načinima kako da ubede klijente da novac ostane u osiguravajućoj kući.

"Bila sam samo na edukaciji za drugo veliko osiguranje, kada su me poslali sa biroa. Kasnije bude još zanimljivije – objašnjavaju ti kako nekoga nagovoriti da im ostavi novac na koji inače ima pravo. Na primer, umre muž, imao je osiguranje i ispunjava uslove za isplatu. Ženi i deci treba novac, ali ti treba da ih nagovoriš da umesto isplate uzmu neki drugi proizvod i ne podignu novac. A moraš i da se pravdaš zašto nisi uspela ako ipak ne poveruju u tu priču. Najdraže mi je bilo kada su meni računali – ispalo je da su uslovi za mene nepovoljni i da sa njihovom polisom uopšte ne bih bila na dobitku, pa im nije bilo jasno zašto.“

„Krajem meseca mi ističe registracija i za četiri dana dobio sam četiri poziva i tri mejla od različitih osiguranja. Kakvi lešinari, majko mila. A da treba meni da isplate novac, baš me zanima koliko bi to trajalo“, požalio se jedan korisnik Reddita u komentarima.