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U prvih sat i po vremena podnošenja zahteva za turističke vaučere za penzionere, pošte širom Srbije primile su 22.272 zahteva naših sugrađana koji primaju penzije u iznosu do 80.000 dinara, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

- Ove brojke pokazuju da su mere dobro ciljane, da su napravljene po meri i potrebama naših građana, jer oni konačno imaju državu koja o njima istinski brine. Za ovu meru opredeljeno je 300 miliona dinara, odnosno 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara - istakao je on.

Mali je dodao da su od osam časova penzioneri uz zahteve prilagali potvrdu o rezervaciji smeštaja, a prijave će se rangirati prema datumu i vremenu predaje na šalterima Pošte Srbije.

- Veliko interesovanje građana za ovaj program nam govori da radimo pravu stvar! Vaučeri se mogu koristiti za najmanje pet noćenja van mesta prebivališta korisnika, a rok za njihovo korišćenje je do 1. novembra 2026. godine.

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