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Mali je istakao da se prijave podnose na šalterima pošte širom zemlje uz jednostavnu proceduru.

- Potrebno je ime, prezime, JMBG i vaučer ugostitelja ili hotela u kojem se osoba smešta. Još jedno obećanje koje ispunjavamo i to je, po meni, veoma važno jer ne samo da ulažete u domaći turizam, nego to značajno doprinosi i daljem rastu BDP-a pošto novac ostaje u Srbiji, ne ide u inostranstvo - rekao je Mali za RTS.

On je podsetio da će od 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, dok će korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka dobiti po 25.000 dinara.

Mali je podsetio i da će 22. septembra svim punoletnim građanima Srbije biti isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara.

Kada je reč o Zakonu roditelj-negovatelj, Mali kaže da će od oktobra početi primena tog zakona, kojim će roditelji koji brinu o deci koja ne mogu samostalno da se staraju o sebi primati mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uz plaćene poreze i doprinose.

- Sredstva za to su već obezbeđena - rekao je Mali.