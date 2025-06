Iako je jun već stigao, Neum - jedini grad u Bosni i Hercegovini koji izlazi na more - i dalje odiše neobičnom tišinom. Mesto vreve, mirisa mora i hrane mešaju se sa praznim šetalištima i tihim plažama.

Cene u Neumu su već prilagođene letnjem režimu i ne razlikuju se mnogo od onih na jadranskoj obali. Espreso košta oko 240 dinara (4 KM), kapućino između 270 i 300 dinara (4,50 do 5 KM), dok su bela kafa i late oko 330 dinara (5,50 KM). Točeno pivo može se naći od 300 do 540 dinara (5 do 9 KM), a flaširano pivo košta preko 420 dinara (7 KM).