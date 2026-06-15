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Predstavnici turističkih organizacija i turistički stručnjaci otkrili su koliko će ove godine koštati smeštaj, ležaljke, hrana i dodatni sadržaji na najpopularnijim letovalištima.

U Budvi veruju da će ovogodišnja turistička sezona biti jedna od najboljih poslednjih godina. Završeni radovi na putu između Tivta i Budve značajno su skratili vreme putovanja od aerodroma do primorja, što je godinama bila jedna od najvećih zamerki turista.

- Budva je više nego spremna, ne samo Budva, nego cela Crna Gora. Kao što ste upoznati i putna infrastruktura je spremna, sam bulevar od Tivta do Jaza je završen. Aerodromi su spremni. Mogu da kažem da sam ja sinoć išao tim putem i trebalo mi je dvadesetak minuta od Budve do aerodroma Tivat. Svi smo trpeli radove i morali smo da imamo strpljenja, ali sada je stanje potpuno drugačije. Grad Budva je spreman, sve službe su u službi dolazaka turista, pripreme sezone, tako da smo maksimalno spremni.

Crna Gora: Sobe od 30, apartmani od 70 evra

Prema podacima koje je izneo direktor Turističke organizacije Budve Milan Tičić, sobe se ove godine izdaju po cenama od 30 do 50 evra, dok se apartmani za četiri osobe mogu pronaći od oko 70 evra dnevno. Hotelski smeštaj uglavnom počinje od 90 evra po noćenju i zavisi od kategorije i lokacije objekta. Budva ove godine računa i na veliki broj manifestacija, među kojima su Grad teatar, kao i muzički festivali u Bečićima sa svetski poznatim izvođačima elektronske muzike.

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Kada je reč o troškovima na plaži, cene zavise od lokacije, ali prema rečima Tičića dostupne su za različite budžete.

- Na Jazu možete da nađete komplet od 15 do 20 evra. Sada imate na jednoj vrlo popularnoj plaži trideset evra sa bocom pića ili bocom vina ili proseka. U Buljaricama imate isto to sigurno za deset, petnaest evra. Slovenska plaža je isto jeftinija, zavisi koju plažu tražite i šta tražite, ali cene su vrlo pristupačne i ima kapaciteta za sve.

Tičić je istakao i da su cene hrane, pića i svakodnevnih namirnica danas uglavnom na nivou cena u Beogradu, zbog čega turisti neće osetiti značajniju razliku u vanpansionskoj potrošnji.

Grčka: Bez EES čim počnu gužve

Nova pravila Evropske unije o registraciji ulazaka i izlazaka (EES sistem) poslednjih nedelja izazivaju najviše pitanja među turistima koji planiraju put u Grčku. Međutim, prema informacijama sa terena, grčke vlasti već imaju mehanizme da spreče stvaranje velikih zastoja.

- EES sistem definitivno jeste najudarnija tema kada je u pitanju letovanje u Grčkoj, generalno putovanje u Evropu, ali prema informacijama koje mi imamo sa Evzonija, a i iskustva naših putnika koja nam stižu iz dana u dan su takva da se u praksi EES sistem obustavlja kada se na granici stvore velike gužve, tako da iz tog razloga automobili prolaze brže i nema potrebe za panikom unapred. Važno je imati svest o tome da je Grčka turistička zemlja. Njima ne ide u korist da se stvara kolaps na granicama, da budu gužve, da turisti budu nezadovoljni i da čekaju.

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To je istakla Irena Rosić sa portala Nikana.gr, navodeći da su nedavne gužve bile posledica praznika i povećanog broja putnika iz regiona. Prema njenim rečima, Grčka planira i dodatne trake za autobuse na graničnom prelazu Evzoni kako bi se ubrzao protok saobraćaja tokom špica sezone.

Za 10 noći od 800 do 1.600 evra

Kada je reč o troškovima letovanja, Grčka i dalje nudi veoma širok raspon cena.

- Za deset noći u julu ili avgustu, znači u sredini sezone, za četvoročlanu porodicu neki apartman srednjeg ranga može da se iznajmi od 800 do 1.600 evra za deset noćenja. Sa druge strane imamo hotele. Hoteli jesu nešto skuplji, recimo od 1.500 evra za deset noći za četvoročlanu porodicu bez hrane. Naravno, cena ide naviše ukoliko je uključen doručak, polupansion ili all inclusive varijanta, onda cene idu od 2.000 evra pa naviše.

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Rosić navodi da porodica koja sama sprema hranu može dnevno da potroši između 40 i 80 evra za namirnice, u zavisnosti od navika i izbora proizvoda. Kada su u pitanju ležaljke, one se na mnogim plažama i dalje mogu koristiti uz poručeno piće, dok u popularnim beach barovima minimalna potrošnja može da dostigne i 50 do 100 evra.

Hvar već godinama važi za jednu od najprestižnijih destinacija na hrvatskom primorju, a takav status potvrđuju i ovogodišnje cene smeštaja.

Hvar samo za imućne

- Hvar je uvek nekako viša stepenica u ekonomskom razredu. Hvar je priznat od Conde Nast Travellera, Travel Leisurea i Wanderlusta kao jedno od najljepših ostva, ne samo u Hrvatskoj nego i u Evropi. Naši gosti su prvenstveno Amerikanci i Englezi. Imamo oko 210.000 dolazaka u gradu Hvaru, dok na ostrvu tokom sezone boravi preko 1.600.000 gostiju. Kvalitet smeštaja, hoteli pet zvezdica i restorani mogu se porediti sa bilo kojom evropskom, pa i svetskom destinacijom.

Navela je to direktorka Turističke zajednice grada Hvara Iva Belaj Šantić, ističući da broj gostiju iz Srbije na Hvaru nije veliki, ali da je ostrvo prepoznato kao premium destinacija na međunarodnom tržištu.

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Prema njenim rečima, četvoročlana porodica u samom gradu Hvaru za pristojan smeštaj treba da izdvoji od 150 do 200 evra po noćenju.

- Jedan pristojan apartman, četvorokrevetni, soba za roditelje, soba za decu - može se naći za nekakvih 150 do 200 evra po noći, što u Starigradu i Jelsi dolazi oko manje, znači za nekakvih 100 evra. Onda ako se ide istočni deo Hvara gde su Gdinjske vale i Zaštražišće koje su prekrasne, tu se može naći relativno povoljniji smeštaj.

Za razliku od Hvara, ostrvo Krk poslednjih godina beleži rast dolazaka turista iz Srbije.

Sve više Srba na Krku

- Statistika kaže da je od 2024. na 2025. godinu porast gostiju iz Srbije 18% u dolascima. U noćenjima ne toliko, nekih tri, četiri%, ali poslednjih godina vidimo porast dolazaka iz vaše zemlje. Imamo goste i u našoj marini, dakle ima gostiju iz Srbije i u našoj marini, koja je uglavnom vezana za nautičare i goste veće platežne moći, ali dolaze i redovni gosti.

To je rekao Branko Karabajić iz Turističke zajednice Punat, navodeći da Krk raspolaže sa više od 50.000 kreveta, od čega najveći deo pripada privatnom smeštaju.

Prema njegovim rečima, apartman za četiri osobe može da se pronađe već od oko 100 evra dnevno.

- Za četiri osobe na Krku može da se pronađe za 100 evra apartman za četiri osobe, a naravno možete vi uzeti i od 200 evra. Zavisi od lokacije i od samog kvaliteta apartmana. Cena pice je nekih od 10 do 15 evra, kafa je oko dva evra, a kugla sladoleda oko dva i po evra.

Andaluzija jeftinija od Srbije

Zahvaljujući sve većem broju direktnih letova, Španija postaje ozbiljna alternativa tradicionalnim letovalištima na Mediteranu.

- U ovom delu gde sam ja, Malaga i Andaluzija i Costa del Sol, cene su čak i jeftinije nego u Srbiji. Smeštaj može da se nađe od 60 evra, u špicu sezone od osamdesetak eura. Ležaljke su od osam evra za jednu osobu sa suncobranom, za dve osobe petnaest eura. Hrana je jeftinija nego u Srbiji jer ovdje imaju tradiciju dnevnog ručka. Za deset do petnaest evra dobijete predjelo, ribu ili meso, desert i jedno piće.

Istakao je novinar iz Malage Zoran Raković, navodeći da upravo pristupačne cene hrane predstavljaju jednu od najvećih prednosti španskih destinacija.

Prema njegovim rečima, Španija je danas druga najposećenija turistička zemlja na svetu, odmah iza Francuske, a interesovanje turista iz Srbije dodatno podstiču direktni letovi i dobra povezanost sa najvećim turističkim centrima.