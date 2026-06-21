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Prema najnovijim evropskim podacima, ovo ostrvo se danas suočava sa prekomernim turizmom i drži rekord sa čak 150 turista na jednog lokalnog stanovnika. Nekadašnje glavno odredište srpskih studenata i maturanata promenilo je i profil gostiju i cene, što je dovelo do novih trendova letovanja.

Dok su pre desetak godina autobusi puni mladih iz Beograda, Novog Sada i Niša hrlili ka mestu Laganas zbog jeftinog smeštaja i ludih žurki, situacija je danas znatno drugačija. Ostrvo je privuklo bogatije zapadne turiste, pretežno iz Velike Britanije i severne Evrope, što je automatski podiglo cene zakupa, hrane i prevoza, pa je Zakintos polako počeo da izlazi iz finansijskih okvira prosečnog mladog čoveka iz Srbije.

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Od masovnih ekskurzija do prekomernog turizma

Najveći problem sa kojim se ostrvo danas suočava jeste takozvani „overtourism“ ili prekomerni turizam. Zvanična istraživanja koja se oslanjaju na podatke Evropske komisije pokazuju da pritisak na lokalnu infrastrukturu nikada nije bio veći. Zbog ogromne gustine turista po kvadratnom kilometru, Zakintos je izbio na prvo mesto u Evropi po opterećenosti.

Lokalno stanovništvo se već javno žali da postaje nemoguće živeti na ostrvu tokom letnjih meseci. Gužve na putevima, problemi sa vodosnabdevanjem i brda smeća promenili su sliku ovog raja u Jonskom moru. Za mlade iz Srbije, koji su nekada uživali u slobodi i prostranstvu peščanih plaža, ostrvo je postalo prenatrpano i previše komercijalizovano.

Zatvaranje čuvene plaže Navagio

Ono što je dodatno pogodilo turističku privredu ostrva jesu stroge bezbednosne mere i zatvaranje glavnih atrakcija. Najnovija vest koja je razočarala mnoge putnike jeste odluka da čuvena plaža Navagio bude potpuno zatvorena za turiste tokom celog leta zbog opasnosti od odrona zemljišta. Ova plaža je godinama bila glavni motiv sa razglednica i glavni razlog zašto su mladi uplaćivali izlete brodom. Zabrana pristupa obali znači da posetioci sada mogu da vide čuveni nasukani brod samo sa bezbedne udaljenosti sa broda ili sa visokih vidikovaca na stenama.

Zakintos Foto: Youtube Printscreen

Giros i pivo ipak drže balans

Iako su cene smeštaja skočile zbog najezde bogatijih Evropljana, ekonomska računica na samom ostrvu i dalje nudi neke kontraste. Podaci sa terena pokazuju da ugostitelji pokušavaju da zadrže pristupačne cene hrane i pića kako ne bi izgubili sve balkanske turiste. Na primer, kompletna porcija girosa na ostrvu i dalje može da se nađe za oko 6 evra, dok je veliko točeno pivo u kafićima oko 3 evra.

Ipak, van ovih bazičnih troškova, vanpansionka potrošnja je postala skupa. Ulaznice za popularne klubove u Laganasu, cene pića na noćnim žurkama i iznajmljivanje ležaljki na popularnim plažama poput Banana Beach ili Casa Playa znatno su više u odnosu na period od pre pet godina, pa mladi sa plićim džepom sada teško mogu da finansiraju desetodnevni boravak sa uključenim noćnim izlascima.

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Gde su otišli srpski studenti?

Domaće turističke agencije i dalje imaju u ponudi „Leto za mlade“ na Zakintosu sa cenama aranžmana koje u last-minute ponudama kreću od 200 evra za autobuski prevoz i smeštaj. Međutim, interesovanje studenata je primetno opalo u korist nekih drugih, pristupačnijih ili modernijih lokacija. Agencije sada veći fokus stavljaju na kontinentalni deo Grčke ili druga ostrva gde su troškovi života niži.

Mesta poput Evije, Lefkade ili čak manje komercijalnih delova Olimpske regije preuzimaju primat kada je u pitanju budžetski turizam za mlade iz Srbije. Ipak, Kavos, na ostrvu Krf, trenutni je broj 1 za ludi provod i zvanični naslednik Laganasa kada je u pitanju non-stop zabava.

Nalazi se na samom jugu ostrva Krf i potpuno je podređen omladinskom turizmu. Cene paketa (autobus + smeštaj) preko poznatih agencija su znatno jeftinije nego za Zakintos. Glavna ulica Kavosa je puna klubova i barova gde žurke traju do zore. Agencije ovde organizuju masovne žurke na brodovima (Boat Parties), dnevne žurke na bazenima i tematske večeri, a pivo i kokteli su jeftiniji nego na razvijenijim jonskim ostrvima.

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Kušadasi - najbolji odnos cene i kvaliteta

Turska je poslednjih godina napravila ogroman bum među srpskim studentima, a Kušadasi je glavna baza za velika letovanja mladih. Tursko gostoprimstvo nudi mnogo bolji smeštaj za manje novca, a u cenu omladinskih aranžmana često je uključen doručak ili čak polupansion u hotelima sa bazenom, što je na Zakintosu u apartmanima bila misaona imenica.

Čuvena Bar Street (Ulica barova) u Kušadasiju nudi ludački provod. Klubovi nemaju ulaznice kao na zapadnim ostrvima Grčke, a turska hrana i piće su zbog kursa lire izuzetno pristupačni za srpski budžet. Pored toga, tu su ogromni akva-parkovi i izleti do Efesa.

Lefkada i Kefalonija – Za studente koji vole prirodu i avanturu

Za one studentske grupe koje ne žele samo klasično opijanje u klubovima, već traže prelepe plaže, Lefkada i Kefalonija su postale izuzetno popularne alternative. Nude jednako tirkizno Jonsko more i spektakularne divlje plaže (poput Porto Kacikija na Lefkadi ili Mirtosa na Kefaloniji), ali bez teškog pritiska prekomernog britanskog turizma koji je uništio Zakintos.

Smeštaj se uglavnom bira u mestu Nidri (Lefkada), koje ima odličan noćni život, ali je preko dana akcenat na krstarenjima i istraživanju ostrva. Cene vanpansiona su umerenije, a priroda je netaknuta.