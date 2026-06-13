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Ograničenja u prodaji goriva u Moskvi i Sankt Peterburgu postaju sve stroža. Tako je mreža benzinskih pumpi "Tatnjeft“" uvela strogo ograničenje - jednom vozilu se može prodati najviše 20 litara benzina AI-95 i AI-92.

Nova mera je znatno stroža od prethodnih. Još nedavno je mreža "Kirišiavtoservis", koja posluje pri Kiriškoj rafineriji nafte i upravlja sa nekoliko desetina benzinskih stanica u Sankt Peterburgu, Lenjingradskoj i Novgorodskoj oblasti, postavila limit od 50 litara po računu.

Pojedine pumpe kompanije "Rosnjeft" u gradu takođe su ograničile prodaju goriva, ali na višem nivou - oko 95 litara po vozilu.

Predstavnici tržišta nestašice objašnjavaju problemima u logistici i nedostatkom goriva, posebno benzina AI-95. Situacija se dodatno pogoršala nakon napada bespilotnih letelica na rafinerije.

Početkom maja obustavljen je rad rafinerije "Kinef" u gradu Kiriši, gde su oštećene tri od četiri jedinice za primarnu preradu nafte.

00:48 Restrikcije goriva u Moskvi i Peterburgu Izvor: Kurir

Rafinerija "Kinef", koja posluje u sastavu kompanije "Surgutnjeftgas", smatra se najvećim naftno-prerađivačkim postrojenjem u evropskom delu Rusije i drugim po kapacitetu u zemlji, odmah iza Omske rafinerije.

Tokom 2025. godine preradila je oko 18 miliona tona nafte, odnosno približno sedam odsto ukupne prerade u Rusiji, zbog čega je prekid rada njenih postrojenja ozbiljno pogodio snabdevanje severozapadnog dela zemlje.

Sankt Peterburg nije jedino područje pogođeno nestašicom. Tokom poslednjih nedelja ograničenja u prodaji benzina uvedena su u Moskvi i Moskovskoj oblasti, Novoj Moskvi, kao i na Krimu i u Sevastopolju, gde se gorivo na pojedinim mestima već izdaje uz bonove. Ukupno gledano, restrikcije su obuhvatile oko dvadeset regiona Rusije.

Nestašica je dovela i do rasta cena. Prema podacima Rosstata, tokom prve nedelje juna prosečna cena litra benzina u zemlji porasla je za više od 60 kopejki, dok je cena benzina AI-95 premašila 70 rubalja po litru. Kako bi zadržala dovoljne količine goriva na domaćem tržištu, ruska vlada je još na proleće produžila zabranu izvoza benzina, koja ostaje na snazi do kraja jula.