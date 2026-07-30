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Posle više od jednog veka postojanja, jedan od najpoznatijih italijanskih fudbalskih klubova, Breša Kalčo, zvanično je završio u stečaju. Odlukom suda okončana je višemesečna finansijska agonija kluba za koji su tokom karijere nastupale svetske fudbalske legende poput Roberta Bađa, Pepa Gvardiole, Andree Pirla i Luke Tonija.

Sud potvrdio stečaj posle dugotrajne finansijske krize

Italijanski sud je u utorak proglasio Brešu Kalčo insolventnom, čime je i formalno potvrđen kraj kluba osnovanog 1911. godine. Time je završena kriza koja je poslednjih godinu i po dana ozbiljno ugrožavala opstanak jednog od simbola italijanskog fudbala.

Finansijski problemi eskalirali su zbog neisplaćenih plata i doprinosa za socijalno osiguranje. Prema navodima nadležnih organa, klub je pokušao da izmiri obaveze poreskim kreditima, ali su oni kasnije proglašeni nevažećim.

Oduzimanje bodova dovelo do ispadanja iz Serije B

Nakon istrage finansijskih nepravilnosti, Brescii je oduzeto osam bodova u prvenstvu. Ta kazna imala je presudan uticaj na plasman u Seriji B, zbog čega je klub ispao u niži rang takmičenja, dok je Sampdorija zadržala status drugoligaša. Problemi su se dodatno produbili kada je vlasnik kluba Masimo Ćelino odustao od prijave ekipe za takmičenje u Seriji C i nije ispunio finansijske uslove potrebne za dobijanje profesionalne licence. Zbog toga je Italijanski fudbalski savez klubu oduzeo profesionalnu licencu, piše Fenix magazin.

Dug od oko 20 miliona evra

Zbog dugovanja koja se procenjuju na oko 20 miliona evra, državno tužilaštvo zatražilo je pokretanje stečajnog postupka. Sud je sada imenovao stečajnog upravnika koji će preuzeti upravljanje i raspolaganje preostalom imovinom kluba.

Već postoji naslednik kluba

U međuvremenu je osnovan novi profesionalni klub Union Brescia, koji želi da nastavi fudbalsku tradiciju grada i da se izbori za plasman u Seriju B. Da li će ime Brescia Calcio u budućnosti ponovo zaživeti, zavisiće od daljeg toka stečajnog postupka i mogućih odluka u vezi sa klupskom imovinom, istorijom i pravima na korišćenje imena.