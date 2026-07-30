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Samouveren: Dizajnerska izjava za urbani način života

Upečatljiv izgled sa izraženim sportskim karakterom.

Već na prvi pogled jasno je da je potpuno novi Mercedes-Benz GLA urbani SUV koji osvaja samouverenim karakterom i izraženim sportskim duhom, spreman za svaku novu avanturu. Snažne SUV proporcije, uspravan prednji deo i vetrobransko staklo pod manjim uglom sada odišu još dinamičnijim izgledom. U odnosu na prethodnu generaciju, potpuno novi GLA niži je za 20 milimetara. Uz duže međuosovinsko rastojanje (+61 mm), širi zadnji trag točkova, naglašena ramena karoserije i točkove prečnika od 18 do 20 inča, ovaj lifestyle SUV ostavlja utisak stabilnosti i sigurnosti na putu, spreman za avanture svih vrsta.

Čiste površine karoserije i minimalističke linije dodatno naglašavaju njegov sportski i samouveren izgled. Izražene karakterne linije i snažno oblikovane površine iz bočnog ugla stvaraju dinamičnu igru svetlosti i senke. Zaštitne obloge oko blatobrana pune širine (u zavisnosti od linije opreme), zajedno sa vizuelnom zaštitom podvozja na prednjem i zadnjem delu vozila, dodatno ističu njegov robustan SUV karakter. Krovni nosači naglašavaju funkcionalnost modela GLA i omogućavaju ugradnju opcionih sistema za transport prtljaga na krovu. Ekskluzivni hromirani detalji na prednjem i zadnjem delu vozila zaokružuju sofisticiran i premium izgled.

Upečatljiv prednji deo sa osvetljenom, prepoznatljivom maskom hladnjaka

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG



Potpuno novi električni GLA prvi je model u Mercedes-Benz kompaktnoj klasi koji donosi novu, prepoznatljivu masku hladnjaka. Ona modelu GLA pruža jedinstven i harizmatičan nastup, dodatno naglašavajući njegov poseban položaj među kompaktnim premium SUV modelima.Karakterišu je hromirani okvir, panel sa strukturom koja podseća na zatamnjeno staklo i centralno postavljena Mercedes zvezda. Po želji kupca, mogu biti osvetljeni i okvir i panel maske hladnjaka. Strukturu panela čini ukupno 608 polikarbonatnih svetlosnih elemenata sa pozadinskim osvetljenjem, koji opciono mogu biti i animirani. Zajedno sa 158 mikro-LED dioda kreiraju svetlosne sekvence usklađene sa zvukom funkcije Aura u okviru odabranog zvučnog ambijenta, pružajući emotivnu i srdačnu dobrodošlicu – kao susret sa bliskim prijateljem.

U zavisnosti od zakonskih propisa na pojedinim tržištima, centralna Mercedes zvezda može biti u potpunosti ili delimično osvetljena.Potpuno novi GLA sa visokotehnološkim elektrifikovanim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem dolazi sa osvetljenom Star maskom hladnjaka. Njenu prepoznatljivu Mercedes-Benz šaru čini ukupno 150 hromiranih zvezda izrađenih postupkom vrućeg utiskivanja. Već od paketa opreme PROGRESSIVE Line, maska hladnjaka standardno je uokvirena LED svetlosnom trakom koja dodatno ističe njen upečatljiv izgled. Na odabranim tržištima dostupna je i osvetljena centralna Mercedes zvezda.

Prednja i zadnja svetla u prepoznatljivom dizajnu Mercedes zvezde

Standardna LED High Performance prednja svetla obezbeđuju upečatljiv i prepoznatljiv izgled vozila, kako danju, tako i noću. Njihov dizajn dodatno ističe hromirani motiv Mercedes zvezde kao karakterističan stilski element. Kod opcionih MULTIBEAM LED prednjih svetala, dnevna svetla oblikovana su u formi Mercedes zvezde. U kombinaciji sa osvetljenim okvirom maske hladnjaka, stvaraju prepoznatljiv svetlosni potpis koji privlači poglede.Zadnja svetla vizuelno su povezana svetlosnom trakom koja dodatno naglašava širok i stabilan stav vozila na putu. U kombinaciji sa sistemom MULTIBEAM LED, ova svetlosna traka može biti upotpunjena animiranim svetlosnim sekvencama, pružajući još izraženiji i sofisticiraniji vizuelni identitet.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Četiri linije opreme prilagođene različitim stilovima života

Po prvi put, potpuno novi GLA dostupan je sa četiri linije opreme, uz Night Package, čime se još bolje prilagođava različitim ukusima, potrebama i stilovima života kupaca.Svaki model standardno dolazi sa novom Style Line linijom opreme. Ona, između ostalog, obuhvata prepoznatljivu masku hladnjaka sa hromiranim okvirom i panelom u srebrno-hromiranoj završnoj obradi, LED High Performance prednja svetla sa sistemom pomoći za duga svetla, ukrasne elemente na prednjem i zadnjem braniku, pragovima i panelima vrata u poliranom aluminijumu, kao i aluminijumske naplatke prečnika od 18 do 19 inča. U enterijeru se ističu multifunkcionalni sportski upravljač presvučen ARTICO veštačkom kožom, komforna sedišta u crnoj tkanini ili kombinaciji crne tkanine i ARTICO veštačke kože, uz opcionu završnu obradu od ARTICO veštačke kože u crnoj ili boji slonovače.Od paketa opreme PROGRESSIVE Line pa naviše, maska hladnjaka standardno je uokvirena osvetljenim okvirom, dok je osvetljenje samog panela dostupno kao opcija. Ova linija opreme donosi i aluminijumske naplatke prečnika od 18 do 20 inča, multifunkcionalni sportski upravljač presvučen kožom, komforna sedišta sa grejanjem i četvorosmerno podesivom lumbalnom podrškom, presvučena kombinacijom tkanine i ARTICO veštačke kože u crnoj boji. Kao opcija dostupne su presvlake od ARTICO veštačke kože u crnoj ili boji slonovače, kao i kožne presvlake u crnoj ili boji bukve. Po prvi put, uz PROGRESSIVE Line dostupan je i Night Package, koji dodatno naglašava dinamičan i elegantan karakter vozila.

AMG Line i AMG Line Plus za još izraženiji sportski karakter

Sa paketom opreme AMG Line, potpuno novi električni GLA dolazi sa prepoznatljivom maskom hladnjaka, čiji su okvir i panel u tamnoj Shadow Chrome završnoj obradi osvetljeni, dodatno naglašavajući njegov snažan vizuelni identitet. Spoljašnjost upotpunjuju AMG-specifičan prednji branik sa velikim otvorima za vazduh, kao i zadnji branik u boji karoserije. Oplate blatobrana dostupne su u boji vozila ili opciono u visokosjajnoj crnoj završnoj obradi, uz ekskluzivne AMG aluminijumske naplatke prečnika od 19 do 20 inča. Pri otvaranju vrata, vozača dočekuje animirani svetlosni tepih sa motivom Mercedes zvezde.U enterijeru, AMG Line donosi niz sportskih detalja, među kojima se izdvajaju sportski upravljač presvučen Nappa kožom sa spljoštenim donjim delom i ručicama za promenu stepena prenosa, ukrasni elementi od aluminijuma sa završnom obradom u izgledu karbonskih vlakana, kao i AMG sportske pedale od brušenog nerđajućeg čelika sa crnim gumenim umecima.Po prvi put za model GLA dostupan je i paket AMG Line Plus, koji dodatno unapređuje sportski izgled vozila ekskluzivnim dizajnerskim detaljima. Ovaj paket obuhvata spojler na poklopcu prtljažnika u visokosjajnoj crnoj boji, dekorativne elemente pragova vrata u istoj završnoj obradi, ekskluzivne aluminijumske naplatke od 20 inča, kao i ključ vozila u visokosjajnoj crnoj boji.Unutrašnjost karakterišu sportska sedišta sa podesivim naslonima za glavu, presvučena kombinacijom ARTICO veštačke kože i MICROCUT mikrovlakana u crnoj boji sa crvenim kontrastnim šavovima ili u kombinaciji crne i kristalno bele boje. Sportski ambijent dodatno upotpunjuju crveni sigurnosni pojasevi, kontrastni šavovi na oblogama vrata i osvetljene obloge pragova u visokosjajnoj crnoj završnoj obradi sa Mercedes-Benz natpisom. Kao opcija dostupne su presvlake u kombinaciji ARTICO veštačke kože u crnoj i Power Red boji, kao i kožne presvlake u crnoj, kombinaciji crne i Energy Green, ili u elegantnoj boji bukve.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Night Edition sa tamnim detaljima za upečatljiv i sportski izgled

Ponudu dodatno upotpunjuje Night Edition, koji objedinjuje AMG Line i Night Package, dajući potpuno novom GLA modelu još izraženiji sportski i ekskluzivan karakter kroz pažljivo odabrane tamne dizajnerske detalje.

Ovaj paket obuhvata mat cosmos black magno boju karoserije, prednji i zadnji branik sa zaštitnim elementima u visokosjajnoj crnoj završnoj obradi, obloge vrata i pragove takođe u visokosjajnoj crnoj boji, kao i 20-inčne aero aluminijumske naplatke sa deset krakova u crnoj boji.Ekskluzivna atmosfera nastavlja se i u enterijeru. Osvetljene obloge pragova u crnoj boji sa Mercedes-Benz natpisom, ventilacioni otvori u Dark Shadow Gloss završnoj obradi, sportska sedišta presvučena kombinacijom ARTICO veštačke kože u izgledu Nappa kože u kristalno beloj boji i MICROCUT mikrovlakana u crnoj boji, sa kontrastnim šavovima u nijansi Crystal White Pearl, stvaraju sofisticiran i dinamičan ambijent. Centralni naslon za ruku presvučen je ARTICO veštačkom kožom u nijansi Crystal White Pearl, dok dekorativni elementi od prirodnih vlakana u mat beloj završnoj obradi Silent Lines dodatno naglašavaju osećaj ekskluzivnosti i vrhunskog kvaliteta izrade.

Široke mogućnosti za dodatnu personalizaciju

Za još veći stepen personalizacije, na raspolaganju su četiri paketa opreme, kao i bogat izbor boja i materijala, koji potvrđuju posvećenost kompanije Mercedes-Benz vrhunskom dizajnu. Paleta spoljašnjih boja proširena je novim nijansama, poput Aquamint i Clear Blue Metallic, dok enterijer donosi nove boje presvlaka, među kojima se izdvajaju Ivory Beige i Beech Brown.Potpuno novi GLA nudi i širok izbor dekorativnih elemenata za enterijer, uključujući drvene obloge sa otvorenim porama, brušeni aluminijum, završnu obradu sa anodizovanim efektom, kao i inovativne dekorativne površine od specijalnog papira. Na taj način svaki GLA može biti prilagođen individualnom ukusu vlasnika, pružajući visok nivo ekskluzivnosti i mogućnost da u potpunosti odrazi njegov lični stil.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Svestran: Stvoren da odgovori na izazove svakodneve

Širok izbor pogonskih sistema i inteligentna podrška u gotovo svakoj situaciji u vožnji

Potpuno novi GLA besprekorno se prilagođava različitim potrebama kupaca i stilovima života. Dizajniran je za ono što je zaista važno – maksimalnu fleksibilnost i praktičnost u svakodnevnoj upotrebi. Kupcima je na raspolaganju izbor između potpuno električnih i visokotehnoloških elektrifikovanih pogonskih sistema sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.Bilo da je reč o svakodnevnoj vožnji do posla, spontanom vikend-putovanju sa prijateljima ili dugo planiranom odmoru udvoje, potpuno novi GLA pouzdan je saputnik u svakoj prilici. Podjednako se dobro snalazi u svim uslovima vožnje – okretan je i agilan u gradskom okruženju, dinamičan na regionalnim putevima i autoputevima, a siguran i na neasfaltiranim deonicama.Povišen položaj sedenja, karakterističan za SUV modele, omogućava lakši ulazak i izlazak iz vozila, uz odličnu preglednost u svim pravcima. Najsavremenije tehnologije i inteligentni sistemi podrške dodatno rasterećuju vozača, pretvarajući svaku vožnju u intuitivno, bezbedno i izuzetno udobno iskustvo.

„Novi GLA je konstruisan tako da napredne tehnologije učini jednostavnim i intuitivnim za korišćenje. Zahvaljujući operativnom sistemu MB.OS i njegovim mogućnostima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, predviđa potrebe vozača i pruža podršku kako bi svakodnevni život učinio primetno lakšim. Sa širokim izborom potpuno električnih i visokotehnoloških elektrifikovanih pogonskih varijanti, dometom do 657 kilometara i mogućnošću da za samo deset minuta dopuni energiju za dodatnih 270 kilometara, redefiniše iskustvo električne mobilnosti u svom segmentu.“ Jörg Burzer, Član Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz Group AG,

Direktor za tehnologiju, razvoj i nabavku

1/12 Vidi galeriju Mercedes-Benz GLA Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Potpuno novi električni GLA: Nova dimenzija električne mobilnosti sa dometom do 657 kilometara

Sa dometom do 657 kilometara (WLTP)¹, potpuno novi električni GLA podiže svakodnevnu praktičnost i sposobnost za duža putovanja premium SUV modela u svom segmentu na potpuno novi nivo. Bez potrebe za zaustavljanjem može, na primer, da pređe rastojanje od Berlina do Minhena, od Pariza do Bordoa ili od Madrida do Barselone.Ukoliko je potrebno preći još veće udaljenosti, zahvaljujući 800-voltnim tehnologijama moguće je za samo deset minuta dopuniti energiju za dodatnih do 270 kilometara (WLTP)⁴. Na taj način čak i duga putovanja postaju iskustvo koje odlikuju lakoća, efikasnost i ušteda vremena.

Brzo DC punjenje moguće je na stanicama sa naponom od 800 volti, pri snazi punjenja do 320 kW. Uz opcioni DC konverter, GLA može da koristi i stanice za punjenje sa naponom od 400 volti. Snaga AC punjenja iznosi do 22 kW.

Tri električna modela od samog početka prodaje

Prilikom lansiranja na tržište u novembru, kupci će moći da biraju između tri potpuno električna modela. GLA 200 electric sa snagom od 165 kW opremljen je litijum-gvožđe-fosfatnom (LFP) baterijom sa iskoristivim kapacitetom od 58 kWh.GLA 250+ electric razvija snagu od 200 kW, dok je GLA 350 4MATIC electric sa 260 kW najsnažniji i najsportskiji model u ponudi. Do brzine od 100 km/h ubrzava za svega 5,4 sekunde.

Oba modela opremljena su NMC (nikl-mangan-kobalt) baterijom sa iskoristivim kapacitetom od 85 kWh. Početkom 2027. godine ponudu će dodatno proširiti još jedan model sa NMC baterijom kapaciteta 71 kWh.

Mercedes‑Benz GLA 200 električni | kombinovana potrošnja električne energije: 17,0–14,8 kWh/100 km | kombinovane emisije CO₂: 0 g/km | CO₂ klasa: A10



Mercedes‑Benz GLA 250+ električni |kombinovana potrošnja električne energije: 17.4–15.1 kWh/100 km | CO₂kombinovane emisije: 0 g/km | CO₂ class: A11

Mercedes‑Benz GLA 350 4MATIC električni|kombinovana potrošnja električne energije: 17.6–15.1 kWh/100 km | CO₂kombinovane emisije: 0 g/km | CO₂ class: A11



