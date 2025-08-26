Slušaj vest

Ko nema vremena da sam zasuče rukave i sprema ajvar, kisele krastavčiće i paprike, džemove i druge đakonije za zimu, ako misli da napuni špajz kupovinom domaće zimnice, moraće dobro da pripremi buđelar, jer su cene zimnice poprilično visoke.

Tako, na primer, domaćeg ajvara nema ispod 1.000 dinara, a u proseku je po tegli potrebno izdvojiti najmanje 50 dinara više nego prošle godine.

Miloš Marjanović iz sela Nakrivanj kod Leskovca, koji sa svojom porodicom već dve decenije proizvodi papriku, a pre pet godina su počeli od nje da prave avjar i da ga prodaju, kaže da će zbog svih poskupljenja i manjeg roda paprike cena zimnice biti viša za oko 50 dinara po tegli.

- U suštini, sve je poskupelo, od goriva do ulja, cela proizvodnja je skuplja, a i paprike su skuplje za 40 dinara po kilogramu nego prošle godine. Mi imamo svoju papriku od koje pravimo ajvar, pa se, ako ste vredni, isplati time baviti. Kad bismo morali da kupujemo papriku, onda to baš i ne bi bilo isplativo - kaže Marjanović za Kurir.

On dodaje da porudžbina ima, ali da će spremanje zimnice početi tek za sedam do deset dana, kada berba paprika bude u punom jeku.

- Ima porudžbina. Ljutenica i kuvani paradajz su spremni, a sa spremanjem ostale zimnice još nismo krenuli. Ali cene će biti veće u proseku za oko 50 dinara. Tegla od 750 g svih vrsta ajvara košta 1.030 dinara, ljutenica je 680, pinđur i blagi i ljuti košta 920 dinara. Mackalica košta 650, a jedna vrsta zimske salate - peckana paprika 680 dinara. Sirup od višanja košta 1.100, a sirup od breskve i jabuke 700 dinara - objašnjava Marjanović.

CENOVNIK ZIMNICE Slana i kisela zimnica Ajvar, 750 g - 1.000-1.100

Ljutenica, 750 g - 680

Pinđur, 750 g - 920

Mleveni paradajz, 1 l - 500

Šarena salata, 720 ml - 450

Cvekla, 720 ml - 450

Kiseli krastavčići, 720 ml - 400

Barena paprika s belim lukom i peršunom, 1 l - 750

Kiseli karfiol, 720 ml - 450

Somborke punjene kupusom,720 ml - 450

Peckana paprika, 750 g (zimska salata) - 680 Slatka zimnica Džem od šljiva, 720 ml - 600

Džem od kajsija, 720 ml - 800

Džem od divljeg šipurka, 720 ml - 750

Slatko od višnje, 580 ml - 600

Slatko od rendanih dunja, 720 ml - 650

Sirup od višanja, 1 l - 1.100

Sirup od breskve i jabuke - 700

Sirup od zove s limunom, 1 l - 500

Sirup od divlje nane s limunom, 1 l - 500

Sirup od maline, 1 l - 700

Sirup od kupina, 1 l - 600

Sirup od divlje šumske kupine, 1 l - 700

*Cene su u dinarima

Ovaj proizvođač sam besplatno isporučuje svoje proizvode za porudžbine veće od 4.000 dinara.

- U Beograd jednom nedeljno dovozimo porudžbinu na kućnu adresu, a male pakete šaljemo poštom - dodaje on.

S druge strane, Nevena Antić iz sela Osladić kod Valjeva kaže da, osim cene džema od kajsija, sva ostala zimnica će koštati isto kao i prošle godine.

- Džemovi i sokovi su već spremni, a od kisele zimnice trenutno imamo barenu crvenu papriku s belim lukom, babure punjene kupusom, ajvar od pečenih paprika i mleveni paradajz. Oko 70 odsto voća i povrća koje koristimo za zimnicu je iz naše domaće proizvodnje, dok ostatak kupujemo od drugih proizvođača. Cene tegle džema od kajsija od 750 g je 800 dinara, ajvar je 1.100, litar mlevenog paradajza 500 dinara, kanta od pet litara babura punjenih kupusom je 1.500 dinara. Iako je bila suša i osim paradajza sve ostalo je manje rodilo, cenu zimnice nismo menjali. Prošle godine smo menjali, pa ne možemo svake. Neki kažu da im je i ovo preskupo, ali sve što napravimo, mi prodamo - ističe Nevena.