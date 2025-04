Kod Ljubice se može pronaći gotovo sve što je potrebno za pravu zimnicu – od zovinog soka, preko džema od kajsija, pa sve do ajvara, kiselog kupusa, pečenih paprika i mnogih drugih specijaliteta. Svaka tegla i flaša s njene tezge ima pečat domaće proizvodnje , a Ljubica se potrudi da kupcima ponudi samo najbolje.

- Bavim se preradom voća i povrća od početka maja, kada procveta zova, pa sve do kraja oktobra, kada završavam sa zimnicom. U početku pravim sokove od zove, nane i višanja, a zatim prelazim na džemove od kajsija i šljiva. Kad dođe jesen, kreće proizvodnja ajvara, peglane paprike, žive turšije, krastavčića i karfiola. Za tih par meseci, ne znam ni sama koliko tegli napravim. Samo ajvar napravim oko 1.000 tegli, a sve su gotovo rasprodate. Ukupno, tokom godine, proizvedem između šest i sedam tona zimnice - otkriva Ljubica.

- Potražnja za mojim proizvodima je odlična. Mušterije se stalno vraćaju, što mi govori da su zadovoljni. Možda je to zato što Beograđani nemaju mogućnost da sami prave zimnicu, a i sigurno im nedostaje vremena za to. Ipak, oni vole domaće, to je sigurno - kaže Ljubica, dodajući kako su je mušterije već počele čekati ispred tezge.