Na pirotskoj pijaci ponuda je dobra. Piroćanci već razmišljaju i o pripremi zimnice, ali im trenutno ne odgovaraju cene.

Piroćanci imaju manir da i pre nego što pitaju koliko nešto košta, počnu da kukaju da je sve skupo. O tome kažu:

- Ja, inače, volim našu gradsku, zelenu pijacu. Redovno tu kupujem voće i povrće. Međutim, čini mi se do sada nije bilo ovako skupo. Zaista ćemo možda doći u situaciju da kupujemo voće i povrće na komad.

Foto: RTS Printscreen

- Kupuju li Piroćanci ili se žale da im je skupo ? Trenutno je slaba prodaja, zimnica nije počela. Prošle godine je bila 200 dinara crvena paprika.

-Ja mislim da je voće ove godine baš skupo, a i nema ga. Mislim da su cene visoke. Hoće li biti skupo stavljanje zimnice? Mislim da hoće, verovatno će sve biti skupo.

-Odakle ste? Leskovac, Stajkovce. Pošto je paprika? 250 i 200 dinara za kilogram. Vi ne prodajete na komad? Ne. Vaši Piroćanci prodaju na komad. Toliko mala paprika 20, 25 dinara, a ovo ti dođe 27, 28 dinara. I šta je bolje, naše ili njihovo ? Ne znam, to moram njih da pitam. Ali, u odnosu na ovu papriku i na njihovu papriku, razlika u ceni je mnogo veća, ali oni to ne razumeju.

Foto: RTS Printscreen

-Jel skupo? Nije skupo, s obzirom na rad koji se ulaže i trud ovih ljudi, nije skupo za moj pojam, a možda za nekog jeste. Piroćanci se uglavnom žale. Mogu da se žale, ali nije skupo.

-Paprika je oko 25 dinara na komad. Mi ovde, inače, papriku kupujemo na komad. Malopre sam pazario voće, grožđe je oko 300 dinara, nekatarine oko 200. Zaista je sve papreno.

Iako su još uvek letnje temperature i preko 30 stepeni, ljudi već razmišljaju o prirpemi zimnice. Međutim, po onome što smo mi videli na pirotskoj pijaci, kako sada stvari stoje, s obzirom na cene povrća, izgleda da će i pre vremena biti zimnica da se smrzneš.