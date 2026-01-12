Slušaj vest

Pripravnost je uvedena 1. januara, a više od 300 zaposlenih je u ovom periodu bilo uključeno u dežurstva, pripravnost i intervencije u prenosnom sistemu. U okviru tih aktivnosti, 174 montera, vozača i inženjera bilo je direktno angažovano na intervencijama na tri 110 kV dalekovoda (Majdanpek – Crni Vrh, Arilje – Ivanjica, Potpeć – Pljevlja) i na četiri 220 kV dalekovoda (Bajina Bašta – Sremska Mitrovica, Bajina Bašta – Beograd, Bajina Bašta – Pljevlja, Kruševac – Podujevo).

Pored redovnih aktivnosti na očuvanju stabilnosti prenosnog sistema, Elektromreža Srbije je, kao društveno odgovorna kompanija, uputila svoje ekipe u pomoć kolegama iz Elektrodistribucije Srbije. Više dana, monteri i inženjeri EMS-a, zajedno sa zaposlenima iz ćerki firmi „Elektroistok – Izgradnja“ i „Elektroistok – Projektni biro“, kao i podizvođačke firme „Jadran“, bili su angažovani kao ispomoć na području Loznice, Valjeva, Krupnja i Osečine.

Nepristupačan teren

U izuzetno teškim zimskim uslovima i na nepristupačnom terenu, uprkos snežnim padavinama i pojavi ledene kiše, ekipe EMS-a pokazale su visok nivo požrtvovanosti, dolazeći do najudaljenijih lokacija radi izvođenja radova na zaleđenim dalekovodnim stubovima visine preko 30 metara.

Foto: EMS

Jedan od najzahtevnijih zadataka bila je sanacija kvara na 110 kV dalekovodu TS Arilje – TS Ivanjica, dužine 21 kilometar, sa 72 stuba. Prekid je detektovan u subotu, 10. januara, u 18.42, a ekipa je angažovana za manje od 15 minuta. Zaposleni EMS AD su tokom cele noći obilazili trasu dalekovoda i oko tri sata ujutru uspeli da pronađu mesto kvara – prekid faznog provodnika nastao usled teškog leda, na izuzetno nepristupačnom terenu. Odmah se pristupilo sanaciji, a posao su obavljali najiskusniji EMS-ovi zaposleni iz cele Srbije, zajedno sa ekipom „Elektroistok – Izgradnja“, koja je na teren stigla u četiri sata ujutru. Iako su uslovi bili ekstremni, uz veliku hladnoću i zaleđene stubove, zahvaljujući izuzetnom zalaganju svih angažovanih, kvar je uspešno otklonjen i dalekovod je pušten pod napon u 14 časova, što predstavlja pravi podvig u datim okolnostima.

Probili se do Crnog Vrha

U uslovima snežnih nanosa i zavejanih puteva, složena je bila i organizacija smenskog rada. Ekipe su, uz dodatne napore i koordinaciju, 7. januara, nakon više od 24 sata, uspele da se probiju do PRP Crni Vrh, gde je izvršena primopredaja smene.

Elektromreža Srbije ističe da je, uprkos vanrednim vremenskim okolnostima, prenosni sistem Republike Srbije ostao stabilan, a kvarovi na elementima visokonaponske prenosne mreže koji mogu uticati na snabdevanje električnom energijom efikasno su sanirani.

Foto: EMS

- U ime poslovodstva Elektromreže Srbije zahvaljujem svima koji u izuzetno teškim vremenskim uslovima pokazuju profesionalizam, odgovornost i istinsko herojstvo. Njihov nesebičan angažman na terenu ima ključan značaj za očuvanje stabilnosti prenosnog sistema i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema Republike Srbije - izjavila je generalna direktorka EMS AD Jelena Matejić.

Trosmenski rad

Ekipe Elektromreže Srbije, uz uobičajeni kontinuirani trosmenski rad Nacionalnog dispečerskog centra, svih regionalnih dispečerskih centara i ostalih ključnih službi, ostaju i u narednom periodu u pojačanoj aktivnoj pripravnosti i na terenu, sa punim kapacitetima usmerenim na nadzor, očuvanje i održavanje prenosnog sistema, kao i na pružanje podrške kolegama iz distributivnog sistema, u cilju obezbeđivanja stabilnog i pouzdanog snabdevanja električnom energijom za sve građane Republike Srbije.