Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je, na Sednici Republičkog štaba za vanredne situacije u Palati Srbija da 13.603 potrošača u zemlji trenutno nema obezbeđeno uredno napajanje električnom energijom ili 0,35 odsto i rekla da se očekuje da do kraja dana ili eventualno sutra svi dobiju struju.

- Mi očekujemo da će svakako do kraja današnjeg, eventualno sutrašnjeg dana i preostali broj potrošača biti uredno snabdeveno - rekla je Mesarovićeva.

Ona je istakla da se situacija stabilizovala u odnosu na probleme koji su bili prethodnih dana.

- Trenutno je situacija kade u pitanju snabdevanje u odnosu na ukupan broj potrošača, 0,35 odsto nemaju uredno snabdevanje odnosno 13.603 potrošača trenutno nemaju obezbeđeno uredno napajanje električnom energijom. Situacija se stabilizovala - rekla je Mesarovićeva.

Dodala je da govori, pre svega, o građanima Priboja, ali i o građanima Ivanjice, Kraljeva i Lučana, gde iznad 1.000 potrošača trenutno nema napajanje.

- Naše ekipe su na terenu i radiće posvećeno, nema apsolutno stajanja, radiće posvećeno i u nastavku i današnjeg dana, do večeras, kasno, kao i sinoć, kako bi uspeli da obezbedimo uredno napajanje - rekla je Mesarovićeva.