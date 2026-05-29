Na svega nekoliko kilometara od Mionice, u selu Sanković, nalazi se lekoviti izvor poznat kao "Banja Lepenica“, mesto koje poslednjih godina privlači sve više posetilaca iz cele Srbije.

Iako banja Sanković nije razvijena banja u klasičnom smislu, mnogi ovaj termalni izvor smatraju pravim prirodnim lečilištem zbog vode bogate sumpornim jedinjenjima, za koju meštani i posetioci tvrde da pomaže kod brojnih kožnih i reumatskih problema.

Idealna za vikend odmor u prirodi

Selo Sanković smešteno je u pitomom delu Kolubarskog okruga, okruženo zelenilom, potocima i blagim brdima, a od Beograda je udaljeno oko sat i po vožnje. Upravo ta blizina glavnom gradu čini ovo mesto idealnim za jednodnevni izlet ili vikend odmor u prirodi.

U okviru kompleksa nalaze se dva velika otvorena bazena i jedan manji dečji bazen, koji se pune direktno iz termomineralnih izvora temperature između 27 i 28 stepeni.

Lekovita voda je poznata po tome što pozitivno utiče na psorijazu, ekceme, iritacije kože, reumatske tegobe i određene probleme sa bubrezima. Mnogi posetioci tvrde da se efekti vide već nakon nekoliko kupanja, posebno kod problema sa kožom.

Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da voda nikada nije hemijski tretirana u meri kao u klasičnim bazenima, jer konstantno dotiče iz prirodnog izvora. Upravo zbog toga mnogi kupanje u Sankoviću opisuju kao "povratak prirodi“, a neretko se mogu videti porodice koje ovde provode čitav dan pod krošnjama drveća i u hladu improvizovanih letnjikovaca.

Smeštaj do 5.000 dinara

Meštani pričaju da se za lekovitost izvora zna decenijama i da su nekada ljudi dolazili čak zaprežnim kolima kako bi zahvatali vodu i nosili je kući. Stariji stanovnici mioničkog kraja veruju da voda posebno pomaže kod rana i problema sa zglobovima, pa nije retkost da pojedini posetioci dolaze svake godine po nekoliko nedelja.

Za razliku od velikih banjskih centara, ovde nema luksuznih hotela i wellness kompleksa, ali upravo ta jednostavnost privlači goste željne mira i odmora. U okolini se mogu pronaći privatni apartmani i sobe čije se cene tokom leta uglavnom kreću od 2.500 do 5.000 dinara po noćenju, dok je dnevna ulaznica za bazene među najpovoljnijima u Srbiji.

Posetioci oduševljeni domaćom kuhinjom

Dodatnu draž ovom kraju daju domaća kuhinja i lokalni proizvodi. Posetioci često svraćaju u obližnja domaćinstva gde mogu probati domaći sir, kajmak, rakiju i tradicionalna jela valjevskog kraja.

U blizini se nalaze i poznata izletišta Rajac i Divčibare, pa mnogi turisti kombinuju boravak u Sankoviću sa obilaskom planinskih predela zapadne Srbije.