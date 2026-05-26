Proizvođači će morati da ispune dodatne uslove i obezbede nove sertifikate kako bi izvoz u zemlje Evropske unije mogao nesmetano da se nastavi.

Stočari sa kojima smo razgovarali smatraju da domaći proizvođači već sada rade po visokim standardima i da nova pravila neće predstavljati veliki problem.

Redovne kontrole na farmama

Nataša Jankov, koja se bavi govedarstvom, ističe da se kontrole na farmama redovno sprovode i da je najvažnije da proizvodi budu zdravstveno bezbedni.

- Redovno kontrolišemo stoku i spremni smo za nova pravila. Važno je da proizvodi budu zdravi i pri uvozu i pri izvozu - kaže Jankov.

Slično mišljenje deli i Sofija Plavšić, koja se takođe bavi govedarstvom. Iako njena farma direktno ne izvozi proizvode u Evropsku uniju, mleko proizvode za kompaniju čiji proizvodi završavaju na evropskom tržištu.

- Smatram da nova pravila neće doneti velike probleme, jer je domaća hrana izuzetno kvalitetna - navodi Plavšić.

Prilagođavanje EU standardima

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručuje da Srbija mora da prati promene koje dolaze iz Evropske unije i da se domaća proizvodnja već godinama prilagođava evropskim standardima.

- Što se tiče promena regulativa u Evropi, svaki dan se nešto novo dešava. Mi moramo biti spremni na to. Srbija se drastično promenila u odnosu na prošlost, idemo u korak sa svetom i novim promenama. Mi smo zemlja koja mnogo više izvozi nego što uvozi proizvoda, a Evropska unija je tržište na koje najviše izvozimo - rekao je Glamočić.

Nova evropska pravila deo su borbe protiv prekomerne upotrebe antibiotika u stočarstvu, a cilj je bezbednija proizvodnja hrane i usklađivanje sa standardima koji se primenjuju na tržištu Evropske unije.