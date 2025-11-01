Slušaj vest

Kvalitet i bezbednost pilećeg mesa zavise od primene jasno definisanih i više puta kontrolisanih procesa, koji obuhvataju sve faze, od farme i načina ishrane životinja, preko tehnološke prerade, do skladištenja i trgovine. Savremena proizvodnja podrazumeva stroge protokole i standarde, ali i stalni nadzor stručnih timova, čime se obezbeđuje da pileće meso bude nutritivno vredna, lako svarljiva i pouzdana namirnica.

To su samo neki od zaključaka sa panel diskusije o poreklu, kvalitetu i bezbednosti pilećeg mesa, koju je organizovala kompanija "Perutnina Ptuj Topiko". Diskusiju su svojim stručnim uvidima oblikovali dr Branko Velebit sa Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, Višnja Avdalović, rukovodilac kontrole kvaliteta u kompaniji Perutnina Ptuj i Ana Todorović, specijalista javnog zdravlja i nutricionista dijetetičar.

Učesnici su, svako iz svoje oblasti, dali uvid u standarde savremene proizvodnje, regulativu bezbednosti hrane i nutritivnu vrednost pilećeg mesa, pokušavajući da odgovore na najčešća pitanja potrošača o tome šta zapravo jedemo i kako se hrana koju svakodnevno kupujemo zaista proizvodi.

Foto: Profimedia

U trenutku kada raste potreba javnosti za pouzdanim i jasnim informacijama o uslovima uzgoja životinja, higijenskim standardima i kontrolnim mehanizmima u proizvodnji hrane, otvoren i argumentovan dijalog predstavlja važan korak u jačanju poverenja između potrošača i prehrambene industrije.

- Naša odgovornost počinje već na farmi i proteže se kroz svaki korak u proizvodnom procesu. Kontrola kvaliteta nije samo poslednja karika, već kontinuiran sistem koji garantuje da će do potrošača stići siguran i kvalitetan proizvod. Svaki komad pilećeg mesa nosi pečat tog zalaganja - izjavila je Višnja Avdalović.

Prema njenim rečima, bezbednost proizvoda nije samo rezultat laboratorijskih analiza, već i stalne brige o uslovima proizvodnje i skladištenja.

Zašto se pileće meso iz Srbije ne izvozi u zemlje EU?

Foto: Shutterstock

Avdalović je mimo panela govorila i za redakciju Kurira, te se osvrnula na pitanje koje često stvara predrasude o kvalitetu pilećeg mesa u Srbiji. Ono se još uvek ne izvozi u zemlje Evropske unije, osim u termički obrađenoj formi, što građane dovodi u dilemu zašto meso sa naših prostora nije adekvatno za izvoz. Avdalović kaže da problem većinski leži u malim domaćinstvima, odnosno uzgajivačima, gde su kontrola i inspekcijski nadzor otežani.

- Meso iz Srbije je apsolutno bezbedno. Međutim, država još uvek nema dovoljan broj veterinarskih inspektora. Povećanjem njihovog broja savladale bi se prepreke koje se odnose na evidentiranje svih malih domaćinstava, što je jedan od osnovnih zahteva Evropske unije. Lako je pratiti velike kompanije koje imaju kompletnu dokumentaciju, ali kod manjih proizvođača to je i dalje izazov. To je segment na kojem inspekcijski organi treba još malo da porade, jer upravo taj nedostatak najviše koči izvoz našeg mesa u zemlje EU - objašnjava Avdalović.

Ona ističe da termički prerađeni proizvodi iz Srbije već ispunjavaju sve uslove za izvoz i da u tom segmentu nema problema.