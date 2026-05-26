Slušaj vest

Ovo je zemlja koja će u srpsku prestonicu doneti duh drevne kmerske civilizacije, bogato kulturno nasleđe i viziju savremene Azije.

Kambodža će se predstaviti kao zemlja koja uspešno povezuje hiljadugodišnju tradiciju, kulturnu raznovrsnost, ubrzani ekonomski razvoj i održivu budućnost, pružajući posetiocima autentično iskustvo jedne od najintrigantnijih civilizacija sveta.

Dugogodišnji prijateljski odnosi

Kambodža i Srbija neguju dugogodišnje prijateljske odnose, uspostavljene još 15. jula 1956. godine: Tokom decenija, saradnja dve zemlje razvijala se kroz diplomatske, kulturne i obrazovne veze. Srbija je od 2013. godine kroz program "Svet u Srbiji" omogućila školovanje studentima iz Kambodže.

Dodatni korak u jačanju institucionalnih odnosa učinjen je 2023. godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Nacionalnog instituta za diplomatiju i međunarodne odnose Kambodže i Diplomatske akademije Srbije.

Uspešna tradicija na međunarodnim izložbama

Učešće Kambodže na međunarodnim izložbama ima dugu tradiciju. Od prvog nastupa na Ekspu 2000 u Hanoveru, preko Aičija 2005, Šangaja 2010, Milana 2015 i Dubaija 2020, pa sve do Osake 2025, paviljoni Kambodže privukli su milione posetilaca i osvojili značajna priznanja za arhitekturu i dizajn:

Ekspo u Milanu: Srebrna medalja za dizajn paviljona.

Ekspo u Dubaiju: Srebrna medalja za enterijer u Distriktu održivosti.

Ekspo 2025 u Osaki: Bronzana medalja za izložbeni dizajn. Kulturna baština i tema "Igra(j) za čovečanstvo"

Tokom 93 dana trajanja izložbe u Beogradu, posetioci će imati priliku da otkriju Kambodžu kroz njenu izuzetno bogatu kulturnu baštinu:

Tradicionalne igre: Chol Chhoung, Teanh Prot i Bos Angkunh simbolizuju zajedništvo, saradnju i duhovnu povezanost. Teanh Prot, tradicionalno nadvlačenje konopca, nalazi se na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

Muzika i instrumenti: Instrumenti kao što su Roneat, Chapey Dong Veng, Tro i Skor Thom predstavljaju živo svedočanstvo kmerske umetničke tradicije. Chapey Dong Veng, instrument pripovedača, Unesko je takođe prepoznao kao nematerijalno kulturno nasleđe, dok bubnjevi Skor Thom predstavljaju „otkucaje srca“ ove kulture.

Angkor Vat i hramovi: Kompleks iz 12. veka i najveći simbol Kambodže biće neizostavan deo predstavljanja, zajedno sa drugim Unesko lokalitetima kao što su hramovi Preah Vihear, Sambor Prei Kok i Koh Ker.

Dinamičan ekonomski razvoj

Sa prosečnom starošću stanovništva ispod 30 godina, snažnim rastom proizvodnje, turizma i digitalne ekonomije, Kambodža se pozicionira kao jedna od najperspektivnijih ekonomija jugoistočne Azije. Zahvaljujući ovim faktorima, ona danas gradi poziciju regionalnog centra razvoja i inovacija.

- Sa nestrpljenjem očekujemo dolazak Kraljevine Kambodže u Beograd i veliko nam je zadovoljstvo što će biti učesnici našeg Ekspa, koji će sledeće godine biti najveći susret zemalja, kompanija i međunarodnih organizacija iz čitavog sveta. Kambodža i Srbija imaju tradicionalno dobre odnose, a Ekspo 2027 će biti prilika za njihovo dalje jačanje u kulturnom, privrednom, ali i domenu modernih tehnologija. Verujem da će posetioci Ekspa naredne godine imati priliku da Kambodžu upoznaju kroz njenu jedinstvenu priču o civilizaciji koja vekovima povezuje tradiciju, umetnost i duhovnost sa savremenim razvojem - rekao je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Ova zemlja će na Ekspu 2027 Beograd predstaviti spoj drevne civilizacije i savremene Azije – zemlju Angkor Vata, bogate kulturne baštine, mladih talenata i ubrzanog razvoja. Kroz autentično iskustvo tradicije, umetnosti, gastronomije i inovacija, posetioci će imati priliku da otkriju kako Kambodža svoju hiljadugodišnju istoriju pretvara u inspiraciju za budućnost.