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Na brifingu za medije uoči ICT samita organizovanog u Beču, čelni ljudi domaćina - A1 grupe, izvršni direktor (CEO) Alehandro Plater i direktor za tehnologiju i transformaciju (CTTO) Aleksander Kuhar, otkrili su strategiju kompanije u eri digitalne suverenosti, brzog razvoja AI agenata i sve većih sajber pretnji.

U središtu ove tehnološke revolucije nalaze se korporacije sa dugom tradicijom, koje moraju iz korena da menjaju svoj način rada kako bi opstale.

- Kada se na tržištu pojave nove, disruptivne tehnologije poput veštačke inteligencije, izdvajaju se dva tipa kompanija. Prve su takozvane "greenfield" kompanije, koje nemaju nasleđe i jednostavno samo primenjuju novu tehnologiju. Sa druge strane smo mi, kompanije sa nasleđem, starim procesima i načinima komunikacije sa korisnicima - ističe Plater i dodaje da je njihov cilj da budu poput Microsofta – kompanija koja ima ogromno nasleđe, ali uspeva da se iznova izmisli svaki put kada usvoji novu tehnologiju. Izazov, prema njegovim rečima, nije u samoj tehnologiji, već u liderstvu i menjanju statusa quo bez rušenja celog sistema.

Gde leži ključ uspeha?

Pored unutrašnje transformacije, ključ uspeha leži u prepoznavanju onoga što klijenti zaista žele, a to odavno nije samo puki pristup internetu.

Alehandro Plater Foto: A1 Telekom Austria/APA-Fotoservice/Richard Tanzer

- Naš moto je da budemo relevantni za korisnike, a njihove potrebe se stalno menjaju. Korisnici više ne žele da kupuju samo "golu" povezanost; oni to uzimaju zdravo za gotovo. Povezanost bez bezbednosti danas više i nije povezanost - objašnjava Plater, naglašavajući da korisnici danas izričito traže da njihovi podaci ostanu na lokalnom nivou, u gradovima poput Frankfurta ili Beča.

Nasuprot globalnim korporacijama koje nude standardizovana rešenja, on ističe da je najveća prednost A1 grupe to što ima inženjere na terenu koji govore lokalni jezik i rešavaju probleme direktno u kancelariji klijenta.

Ovakav pristup A1 Grupa primenjuje i u Srbiji, gde A1 Srbija, pored mobilne i fiksne povezanosti, poslovnim korisnicima nudi cloud, sajber-bezbednosna i sistem-integratorska rešenja. Lokalni timovi pritom se oslanjaju na tehnologiju i ekspertizu kompanija unutar Grupe. Cilj je da biznisi na jednom mestu dobiju podršku za ceo proces digitalne transformacije - od infrastrukture i zaštite podataka do razvoja i primene konkretnih poslovnih rešenja.

Kako bi klijentima obezbedili ovakav nivo nezavisnosti i pouzdanosti, kompanija pažljivo bira infrastrukturu i AI modele koje implementira.

- Kroz našu kompaniju Exoscale nudimo cloud infrastrukturu i GPU procesore kao uslugu u data centrima širom Evrope, a sada tome dodajemo i jezičke (LLM) modele - navodi Aleksander Kuhar. On objašnjava da kompanije moraju biti veoma oprezne sa odnosom cene i performansi pri implementaciji AI agenata, te da će modeli otvorenog koda (open-source) vremenom biti i više nego dovoljni za većinu svakodnevnih potreba preduzeća, zamenjujući najskuplje američke modele.

Sa snažnim oslanjanjem na digitalizaciju dolazi i pitanje sajber bezbednosti, posebno u svetlu sve glasnijih upozorenja stručnjaka da današnja veštačka inteligencija predstavlja potencijalnu pretnju.

Da li je ugrožena bezbednost

Odgovarajući na pitanje da li kompanija ima "plan B" ukoliko se razvoj otrgne kontroli, Plater je odbacio fatalističke scenarije o kraju čovečanstva nazvavši ih "naučnom fantastikom", ali je istakao da je bezbednost apsolutni prioritet, a da tome streme kroz pojednostavljivanje procesa.

- Što je vaše okruženje kompleksnije, to će vas AI modeli lakše hakovati jer složeni sistemi imaju više "otvorenih vrata". Zato mi neprestano i namerno napadamo sopstvene mreže kako bismo pronašli ranjivosti pre nego što to uradi neko drugi - kaže Plater.

Kuhar se nadovezao objašnjenjem da nas čeka prava "bitka agenata".

Aleksander Kuhar Foto: A1 Telekom Austria/APA-Fotoservice/Richard Tanzer

- Kako spoljni AI modeli postaju agresivniji, mi takođe moramo koristiti AI tehnologije da bismo bili brži u odbrani. Tehnologija nam s vremenom postaje i glavni alat koji nam pomaže u zaštiti.

I dok se u pozadini odvija digitalna bitka za zaštitu mreža, korisnici će promene najviše osetiti u direktnoj, svakodnevnoj komunikaciji sa kompanijama.

- Procesi koji će biti najviše pogođeni u budućnosti su u domenu korisničke podrške. Za par godina, verovatno više nećete razgovarati sa čovekom u kol-centru - prognozira Plater.

Mašine prave društvo usamljenima

Mašine su, kako kaže, već sada u stanju da savršeno imitiraju lokalne dijalekte i uče emocije u realnom vremenu, prilagođavajući dozu empatije u zavisnosti od kriznih vesti tog dana.

- Čak razmišljamo o kreiranju agenata "kompanjona" za starije i usamljene ljude, sa kojima bi svako jutro mogli da razgovaraju o filozofiji ili vestima uz kafu.

Alehandro Plater Aleksander Kuhar Foto: A1 Telekom Austria/APA-Fotoservice/Richard Tanzer

Sve ove futurističke vizije zahtevaju ogromnu računarsku moć, što pred telekomunikacione gigante stavlja opipljiv fizički izazov - enormnu potrošnju električne energije.

- Sve ovo zahteva ogromne količine energije. U Austriji, na primer, postaje sve teže graditi velike data centre, zato strateški biramo lokacije i investiramo tamo gde su cene niže - zaključuje Kuchar, dok Plater precizira da je Španija zbog obilja besplatne energije iz sunca i vetra neuporedivo bolja opcija.

- Ako izgradite ogroman data centar u zemlji gde struje nema dovoljno, povećaćete cene svim građanima. Tu moramo razmišljati strateški, a ne samo slepo pratiti trendove.