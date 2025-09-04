Slušaj vest

Veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede sproveli su u avgustu vanredni nadzor u 894 objekta koji posluju s hranom. Kontrolisana je primena uredbe o obaveznom obeležavanju proizvoda koji sadrže palmino i druge vrste biljnih ulja u maloprodajnim i veleprodajnim trgovinama, ugostiteljskim objektima, skladištima, kao i kod proizvođača.

Rezultati inspekcijske kontrole pokazuju da gotovo trećina kontrolisanih subjekata nije u potpunosti ispoštovala propisane uslove. Navodi se da je inspekcija izdala 243 rešenja, podnela 11 predloga za privredni prestup, 185 za prekršajni postupak i donela 22 usmena rešenja za otklanjanje nepravilnosti.

U Ministarstvu poljoprivrede ističu da su kontrole sprovedene kako bi se utvrdilo da li trgovci i proizvođači poštuju propise, a da je posebna pažnja bila na mlečnim proizvodima i uvoznim artiklima. Inspekcijski nadzor obuhvatio je proveru pravilnog deklarisanja, jasno isticanje upozoravajućeg znaka na proizvodima („nije 100 odsto mlečni proizvod – sadrži palmino ulje ili druga biljna ulja”), kao i razdvajanje ovih proizvoda od onih bez palminog ulja na prodajnim mestima.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je kako država neće tolerisati nikakve prekršaje i da zakon i uredba moraju da važe za sve podjednako.

- Svi koji pokušaju da prikriju sastav proizvoda moraju da znaju da će se inspekcije nastaviti pojačanim tempom, a kazne će biti primerene težini prekršaja – rekao je Glamočić.

Ministarstvo će nastaviti sa pojačanim kontrolama u narednom periodu, sa posebnim fokusom na proizvođače i uvoznike, saopštilo je  Ministarstvo poljoprivrede.

