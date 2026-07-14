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Na pojedinim plažama u Italiji ovog leta, blago rečeno, vlada pravi haos, a jedan od poslednjih sukoba izbio je zbog, verovali ili ne, sendviča. Povod za burnu raspravu postala je praksa sve većeg broja privatnih plaža koje gostima zabranjuju da ispod iznajmljenih suncobrana jedu hranu koju su doneli od kuće.

Ova odluka izazvala je podele u javnosti i otvorila pitanje da li vlasnici privatnih plaža imaju pravo da određuju šta će njihovi gosti jesti nakon što su već platili korišćenje plaže.

Sve je kulminiralo prošlog vikenda u italijanskom gradu Vieste, u pokrajini Pulja, na obali Jadranskog mora, gde je 35-godišnja majka dvoje dece upozorena jer je na plažu krišom unela domaće sendviče.

"Jedan sendvič košta pet evra, to ne možemo da priuštimo“

Rozarija, koja je uredno platila ležaljke i suncobran, ispričala je za italijanski list Korijera dela Sera da njena porodica jednostavno ne može svakog dana da plaća ručak u restoranu koji posluje u okviru privatne plaže.

- Na našoj plaži zabranjeno je unositi hranu od kuće. Ali imam dvoje dece. Jedan sendvič košta pet evra. Za nas četvoro to je odmah 20 evra, a gde su još piće i sladoled? Zato sendviče spremim kod kuće, sakrijem ih na dno torbe, a kada dođe vreme za ručak, deca ih pojedu šetajući pored mora ili sedeći na obali - ispričala je.

Njena priča brzo se proširila italijanskim medijima i ponovo pokrenula raspravu o tome dokle sežu ovlašćenja vlasnika privatnih plaža i koja su prava gostiju koji su već platili njihove usluge.

"Ne mogu dam 50 za ručak“

Slično mišljenje ima i Beatriče Bordo, sa kojom je na jednoj plaži u pokrajini Lacio razgovarao britanski Gardijan. Beatriče je za dve ležaljke i suncobran platila čak 850 evra za celu sezonu, ali smatra da to ne znači da mora svakodnevno da jede u restoranu na plaži.

- Redovno kupujem kafu, sladoled i granitu u njihovom baru. Ali ne mogu da očekuju da svakog dana potrošim još 50 evra na ručak. To nije moja obaveza. Oni mogu da propisuju pravila na svojoj plaži, ali ispod mog suncobrana radiću ono što želim - rekla je.

Vlasnici privatnih plaža tvrde da problem nisu sendviči

Sa druge strane, vlasnici privatnih plaža ističu da problem nisu pojedinačni sendviči, već gosti koji na plažu donose čitave obroke. Predsednik udruženja koncesionara Assoturismo Capitanata, Nikola Ranjo, tvrdi da posetioci često donose testeninu, mesna jela, voće, kolače i razna pića.

- To stvara probleme sa higijenom, otpadom, održavanjem čistoće i organizacijom rada. Privatne plaže nisu samo parče obale. Mi ulažemo u spasioce, održavanje, restorane i bezbednost. Takva praksa narušava kvalitet turističke ponude - upozorio je Ranjo.

Prema njegovim rečima, koncesionari ulažu značajna sredstva u infrastrukturu i usluge koje pružaju gostima, zbog čega smatraju da imaju pravo da uvedu određena pravila.

Udruženja potrošača: Problem nisu sendviči, već previsoke cene

Udruženja za zaštitu potrošača smatraju da je pažnja javnosti usmerena na pogrešnu temu. Predsednik udruženja Adiconsum Pulja, Emilio Di Konca, kaže da većina gostiju ne organizuje piknike niti roštilje na plaži, već sa sobom nosi samo jednostavan obrok.

- Niko ne pravi piknik ili roštilj na plaži. Sendvič i komad voća sigurno neće narušiti ugled jedne plaže. Pravi problem su cene. Poskupeli su i suncobrani i ležaljke, ali i piće, sladoled i sendviči, koji su na mnogim mestima postali preskupi - rekao je.

Prema njegovom mišljenju, upravo rast cena primorava mnoge porodice da hranu pripremaju kod kuće.

U raspravu se uključio i predsednik pokrajine Pulja

Polemika je postala toliko velika da se u nju uključio i predsednik italijanske pokrajine Pulja, Antonio Dekaro. On je podsetio da regionalni propisi jasno dozvoljavaju gostima da na plaže, uključujući i one kojima upravljaju koncesionari, donose sopstvenu hranu i piće.