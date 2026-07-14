Uz mTrader Raiffeisen banke jednostavno trgujte na svetskim berzama
Uz mTrader, novu funkcionalnost u okviru Moja mBanka mobilne aplikacije Raiffeisen banka omogućila je klijentima da samostalno trguju finansijskim instrumentima na svetskom i domaćem tržištu kapitala.
Brokerske usluge Raiffeisen banke dostupne u mTrader-u pružaju jednostavan i direktan pristup širokom spektru investicionih prilika kroz mobilnu aplikaciju.
Klijentima je, takođe, omogućeno investiranje i na domaćem tržištu kapitala, uz pristup hartijama od vrednosti koje čine referentne tržišne indekse.
“Raiffeisen je skoro četvrt veka, koliko posluje u Srbiji, lider u digitalizaciji bankarskih usluga. Novom funkcionalnošću u Moja mBanka mobilnoj aplikaciji otvaramo vrata građanima da sami trguju finansijskim instrumentima i ulažu u finansijske instrumente u Srbiji i na stranim tržištima. Očigledno je sazrelo vreme da tržištu ponudimo takvu uslugu koja omogućava svima da jednostavno i lako pristupe tržištu kapitala”, rekla je Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora Raiffeisen banke zadužena za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike.
Prema njenim rečima, ulaganje u finansijske instrumente podrazumeva određeni nivo znanja o instrumentima u koje se ulaže, kretanjima na tržištu kapitala i rizicima koje ulaganje nosi.
“Pre donošenja investicione odluke, klijenti bi trebalo da se upoznaju sa karakteristikama finansijskih instrumenata u koje žele da investiraju, prinosima i volatilnošću tržišta. Na taj način biće u mogućnosti da donose informisane odluke, odgovorno i u skladu sa svojim finansijskim ciljevima i profilom rizika. mTrader je funkcionalnost mobilne aplikacije Moja mBanka koja klijentima omogućava da investiraju ‘iz fotelje’. Ipak, savetujemo da investicione odluke donose promišljeno”, dodaje Jelena Aksić.
Za korišćenje mTradera potrebno je da posetitejednu od ovlašćenih filijala ili da se obratite svom ličnom bankaru.
Sve informacije o mTrader-u možete pogledatina našem sajtu.
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