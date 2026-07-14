Uz mTrader, novu funkcionalnost u okviru Moja mBanka mobilne aplikacije Raiffeisen banka omogućila je klijentima da samostalno trguju finansijskim instrumentima na svetskom i domaćem tržištu kapitala.

Klijentima je, takođe, omogućeno investiranje i na domaćem tržištu kapitala, uz pristup hartijama od vrednosti koje čine referentne tržišne indekse.

“Raiffeisen je skoro četvrt veka, koliko posluje u Srbiji, lider u digitalizaciji bankarskih usluga. Novom funkcionalnošću u Moja mBanka mobilnoj aplikaciji otvaramo vrata građanima da sami trguju finansijskim instrumentima i ulažu u finansijske instrumente u Srbiji i na stranim tržištima. Očigledno je sazrelo vreme da tržištu ponudimo takvu uslugu koja omogućava svima da jednostavno i lako pristupe tržištu kapitala”, rekla je Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora Raiffeisen banke zadužena za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike.

Prema njenim rečima, ulaganje u finansijske instrumente podrazumeva određeni nivo znanja o instrumentima u koje se ulaže, kretanjima na tržištu kapitala i rizicima koje ulaganje nosi.

“Pre donošenja investicione odluke, klijenti bi trebalo da se upoznaju sa karakteristikama finansijskih instrumenata u koje žele da investiraju, prinosima i volatilnošću tržišta. Na taj način biće u mogućnosti da donose informisane odluke, odgovorno i u skladu sa svojim finansijskim ciljevima i profilom rizika. mTrader je funkcionalnost mobilne aplikacije Moja mBanka koja klijentima omogućava da investiraju ‘iz fotelje’. Ipak, savetujemo da investicione odluke donose promišljeno”, dodaje Jelena Aksić.