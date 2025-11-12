Slušaj vest

Od profesionalnih plačača i “objemalaca” do inženjera za veštačku inteligenciju i degustatora pseće hrane, tržište rada postaje sve neobičnije i unosnije.

Narikače - tuga na iznajmljivanje

U Kini i još nekim azijskim zemljama, najam profesionalnog plačača na sahranama je sasvim uobičajena praksa. Njihov posao je da javno izraze tugu i emocije koje porodica pokojnika ne može ili ne želi da pokaže.

Prosečna godišnja zarada: oko 28.000 dolara (24.000 evra), uz dodatke za “uverljivo ridanje”.

Ceđenje zmijskog otrova

Ekstrakcija zmijskog otrova koristi se u izradi antidota i medicinskim istraživanjima.

Foto: printscreen/facebook/ladbible/

Plata: između 2.000 i 5.000 dolara mesečno, u zavisnosti od vrste zmija i količine sakupljenog otrova. Rizično, ali izuzetno unosno.

AI prompt inženjer - najplaćeniji pesnik digitalnog doba

Sa razvojem veštačke inteligencije rodila se nova profesija: AI inženjer za “promptove”, odnosno stručnjak koji osmišljava efikasne tekstualne komande za AI modele.

Njihove godišnje zarade kreću se od 150.000 do 250.000 dolara (do 216.000 evra) — više nego u većini klasičnih IT pozicija.

Profesionalni "zagrljaj" - terapija dodirom

U eri usamljenosti, profesionalni “cuddlers” nude terapijske, ali strogo neromantične seanse zagrljaja.

Foto: Shutterstock

Cena: 40 do 80 dolara po satu, što znači da iskusni “zagrljatelji” mogu zaraditi više od psihoterapeuta.

Degustator pseće hrane

Da, postoji i taj posao. Degustatori hrane za kućne ljubimce ocenjuju ukus, teksturu i hranljivost proizvoda.

Istraživanje na gotovo 800 pasa otkrilo je molekule povezane sa starenjem Foto: Shutterstock

Zarada: između 30.000 i 60.000 dolara godišnje, zavisno od kompanije i iskustva.

Legalni pljačkaš banaka

Iza naziva “pen tester” (penetration tester) kriju se stručnjaci koji simuliraju sajber napade na banke kako bi otkrili ranjivosti sistema.

Prosečna plata: preko 100.000 dolara godišnje, a najbolji zarađuju i do 130.000.

Profesionalni spavač

Laboratorije, hoteli i proizvođači dušeka zapošljavaju ljude koji testiraju uslove za spavanje.

mlada žena spava popodne na kauču Foto: Shutterstock

Godišnja zarada: između 15.000 i 40.000 dolara - za one koji doslovno zarađuju dok spavaju.

Ovi neobični poslovi pokazuju da tržište rada nikada nije bilo raznovrsnije. U eri kada se sve više ceni individualnost, emocionalna inteligencija i kreativnost, “normalan posao” više nije jedini put ka uspehu - ponekad su baš najčudniji poslovi oni koji donose najviše para.