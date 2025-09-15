Slušaj vest

Za pet godina nećete moći da razdvojite IT od veštačke inteligencije, predvideli su iz kompanije Gartner na simpozijumu koji je održan 8. septembra, piše Ars Tehnika.

Potpredsednici i analitičari kompanije – Alisija Maleri i Deril Plamer su izneli ovu tvrdnju tokom svog uvodnog obraćanja na Gartnerovom IT simpozijumu u Australiji, prenosi The Register. Gartner veruje da će do 2030. sav posao koji obavlja ovaj sektor uključivati korišćenje veštačke inteligencije. To je vrlo drugačije u odnosu na 81 odsto IT posla koji se danas obavlja bez ikakvog korišćenja veštačke inteligencije, kaže Maleri.

Ne samo da će sav IT posao zavisiti od veštačke inteligencije do 2030. godine, već će veliki deo obavljati botovi bez pomoći ljudi, rekli su Gartnerovi analitičari. Oni predviđaju da će za pet godina 25 odsto IT posla u potpunosti obavljati botovi, dok će 75 odsto zadataka obavljati ljudi uz pomoć veštačke inteligencije.

Ovo nije prijatna prognoza za skeptike prema veštačkoj inteligenciji, koji često ukazuju na moguće gubitke poslova kao razlog za sumnju u veštačku inteligenciju. Mnoge organizacije već koriste AI za zadatke koje su ranije obavljali ljudi u drugim industrijama, uključujući razgovore za posao, korisničku podršku, pa čak i posalove influensera na društvenim mrežama.

IT industrija se već pripremila za gubitak na hiljade radnih mesta. Ipak, ako se Gartnerova predviđanja pokažu kao tačna, veštačka inteligencija će postati nešto sa čim će svako u IT sektoru morati da bude upoznat. Uprkos sve većoj ulozi automatizovanih poslova u ovom sektoru, Gartner ne očekuje da će tehnologija izazvati "izumiranje radnih mesta“, rekao je Plamer. Trenutno je, prema Gartnerovim podacima, samo 1 odsto gubitaka poslova posledica upotrebe veštačke inteligencije.

Plamer i Maleri veruju da će AI najpre ukinuti početničke pozicije. To je u skladu sa onim što se već sada dešava. Prema podacima istraživačke firme Revelio Labs, „ broj početničkih pozicija smanjen je za više od 40 odsto“ od januara 2023. do jula 2025. U avgustu je Goldman Sachs Research predvideo da bi veštačka inteligencijaI „mogla da zameni 6 do 7 odsto američke radne snage ukoliko se široko usvoji“, ali je napomenuo da bi taj efekat verovatno bio „privremen“, jer će doći do stvaranja novih radnih mesta.

Sve industrije još uvek pokušavaju da razumeju kakav će uticaj veštačka inteligencija imati na poslove. Postoji i rašireno mišljenje da će AI na kraju postati koristan alat koji će zaposlenima omogućiti da obavljaju različite vrste poslova, pa ih neće potpuno zameniti.

Neki očekuju da će veštačka inteligencija na kraju stvoriti više radnih mesta nego što će ih ukinuti. Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma o budućnosti poslova iz 2025. godine, objavljen u januaru i zasnovan na podacima iz hiljadu kompanija koje zapošljavaju 14 miliona radnika širom sveta, pokazao je da bi do 2030. veštačka inteligencija mogla da stvori 78 miliona više radnih mesta nego što će eliminisati.

Još je rano da se razume da li će veštačka inteligencija biti pozitivna ili negativna kada su prilike za zapošljavanje u pitanju. Gartnerovi analitičari istakli su izazove sa kojima se kompanije suočavaju u upravljanju troškovima povezanim sa veštačkom inteligencijom, a trenutno 65 odsto kompanija gubi novac na investicije u veštačku inteligenciju.

Prosečan Amerikanac je i dalje skeptičan po pitanju toga da li veštačka inteligencija može da poboljša njegov život. U anketi u kojoj je učestvovalo 5.410 građana, a koju je Pew Research Center objavio u aprilu, 51 odsto je reklo da su više zabrinuti zbog veštačke iteligencije nego što su uzbuđeni. Među najčešće pominjanim brigama bili su gubitak posla, lažni sadržaji i dezinformacije.

