Slušaj vest

Kako prenosi portal Techcrunch, ovaj digitalni asistent kombinuje ulogu fitnes trenera, savetnika za spavanje i velnes vodiča, i biće dostupan korisnicima usluge Fitbit Premium od oktobra, u redizajniranoj verziji aplikacije.

Kako navodi Gugl, AI trener koristi podatke u realnom vremenu prikupljene preko Fitbit uređaja i Pixel Watch pametnih satova, a može se povezati i sa pametnom vagom ili glukometrom.

Na osnovu korisnikovih ciljeva, preferencija i dostupne opreme, trener izrađuje personalizovane planove treninga, prilagođava ih na osnovu napretka i stanja organizma, te daje preporuke za oporavak u slučaju, na primer, nesanice ili povreda.

Pored fizičke aktivnosti, AI trener analizira i kvalitet sna, daje preporuke za poboljšanje i kreira optimalan raspored spavanja zasnovan na individualnoj dnevnoj aktivnosti korisnika.

Kako je navela kompanija Gugl, sistem je oslonjen na naučno potkrepljene uvide i da korisnici mogu postavljati pitanja poput - Da li mi je bolje da sutra preskočim trening i spavam sat duže ili koje su vežbe najefikasnije za mršavljenje?