Ko radi, taj bira, ali gde se danas najbolje zarađuje, koji poslovi nude najveće šanse za napredak i u kojim kompanijama vredi ostati? Tržište rada u Srbiji se menja, ali koji poslovi danas nude najviše šanse za uspeh? Ako se pitate gde u Srbiji možete očekivati najizdašniju zaradu — odgovor se krije u industrijama koje pokreću ekonomiju i tehnologiju.

Na vrhu liste su inženjeri u petrohemijskoj industriji, sa prosečnom platom od 330.000 dinara, stručnjaci za eksploataciju nafte i gasa ih slede sa solidnih 297.000 dinara.

Iako se lako pomisli da bi mogli da budu na prvom mestu, ipak bronzu i treće mesto drži IT sektor gde se beleže prosečne plate od 290.000 dinara.

Zanimljivo je i da se i piloti nalaze na značajnom mestu sa 232.000, dok sektor informisanja i komunikacije nudi prosečnih 200.000, pokazujući da kreativne i medijske industrije imaju svoje vredno mesto na tržištu rada.

Jasno je da gde su tehnologija, energija i specijalizovane veštine — tu su i najveće plate.

Ilustracija Foto: Promo

Najplaćeniji poslovi nisu često i najtraženiji

Činjenica je da najplaćeniji poslovi nisu često i najtraženiji.

Sva ova zanimanja su danas zapravo najveće rupe na tržištu rada. Najtraženiji su magacioneri čije plate dosežu oko 120.000 dinara.

Na drugom mestu najtraženijih, ali u ovoj konkurenciji i najplaćenijih su vozači-dostavljači, njihove plate idu od solidnih minimalaca do primamljivih maksimalaca.

Komercijalisti prate korak kada je reč o plati, dok radnici u proizvodnji i administrativni radnici drže stabilan ritam, ali sa nešto nižim platama.

Iako ove profesije konstantno traže radnike, kapaciteti nisu popunjeni, Srbija takođe beleži i veliki broj stranih radnika zapravo deset puta veći nego pre deset godina što i potvrđuje podatak da je za ovu godinu izdato oko 100.000 radnih dozvola strancima.

Magacioner - ilustracija Foto: Shutterstock

Plata na prvom metu kada se bira posao

Međutim, izbor posla zavisi od različitih kriterijuma, a svako ih individualno raspoređuje prema važnosti.

Prema istraživanju, na prvom mestu prilikom zapošljavanja je plata. Novac možda nije sve, ali svima znači da mirno spavaju i planiraju budućnost.

Na visokom drugom mestu reč koju često čujemo, ali tek poslednjih godina je fleksibilnost, koja je postala jedan od najvažnijih uslova prilikom izbora posla.

Ovaj kriterijum je došao zajedno sa novim generacijama koji zaista postavljaju nova pravila na tržištu.

Sledeća tri kriterijuma su radno okruženje, mogućnost napretka i sam ugled kompanije koji direktno utiču na osećaj ličnog razvoja i napretka što mlađe generacije i nova snaga na tržištu danas izdvajaju kao jedno od najbitnijih delova posla.