Na reditu se nedavno pojavila lista najgorih i najnepoželjnijih poslova na svetu - od skupljača leševa životinja, preko čistača kanalizacije, do testera mirisa pazuha. Iako su svi ovi poslovi važni na svoj način, mnogima deluju zastrašujuće, neprijatno ili jednostavno - odbojno. Novinari jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji zbog toga smo pitali građane, ima li posla koji ni za koju platu ne bi radili?

- Pa nemam od toga šta da kažem, bavio, meni je dan popunjen.

- Pranje sudova. nekako mi to nije muški posao.

- Poslom u kojem moram nekome da naudim, recimo javni izvršitelji ili nešto tog tipa. Sve drugo je u redu, ako nije ni na čiju na štetu.

- Ne bih bio rudar, nikako ne bih išao pod zemlju.

- Joj, prostitucijom. Zašto? Pa, najgori je posao.

