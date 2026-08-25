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Cena kafe ponovo je u fokusu, a razlog su nova poskupljenja na svetskim berzama i sve veća neizvesnost u proizvodnji i snabdevanju. Klimatske promene, vremenski uslovi u najvećim zemljama proizvođačima poput Brazila i Vijetnama, ali i nova pravila na evropskom tržištu, mogli bi dodatno da utiču na cenu ovog proizvoda.

Pojedine analize međutim donose i loše prognoze - da bi u Evropskoj uniji cena mogla da poraste višestruko.

A koliko je takav scenario realan, ali i šta čeka potrošače u Srbiji, koliko će kafa biti skuplja u prodavnicama, a koliko u ugostiteljskim objektima, za emisiju "Redakcija", govorili su Branislav Jorgić, berzanski broker i ekonomski konsultant i Marko Dragić - pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

- Kafa je berzanski proizvod i njena cena se formira na osnovu ponude i tražnje. Rast od 18,5 odsto zabeležen je pre nekoliko meseci, ali smo u poslednjih dan-dva imali dodatni skok od šest odsto. Kada posmatramo prethodni mesec, cena kafe na berzi porasla je oko devet odsto, dok je u odnosu na pre šest meseci skuplja oko 20 odsto. Na formiranje cene utiče više faktora. Ponuda zavisi od obima proizvodnje, površina pod zasadima, ali i klimatskih uslova. Tu su i zalihe prenete iz prethodnog perioda, kao i očekivanja za buduću proizvodnju - počeo je Jorgić.

Branislav Jorgić, berzanski broker i ekonomski konsultant Foto: Kurir Televizija

Klimatski uslovi podižu cenu kafe

Kako je objasnio, na cenu kafe trenutno utiče više faktora, a situacija u najvećim proizvođačima mogla bi dodatno da zakomplikuje tržište.

- Trenutno imamo nekoliko elemenata koji značajno utiču na cenu. Prvi je situacija u Brazilu, gde se berba otegla. Ona uobičajeno traje od aprila do septembra, ali je trenutno završeno oko 90 odsto berbe. Zbog klimatskih uslova. Bilo je dosta kiše, pa radnici nisu mogli da ulaze u polja i obavljaju berbu. S druge strane, predviđanja za 2026. i 2027. godinu, naglašavam da su to samo predviđanja, ukazuju na to da bi rod mogao da bude slabiji nego ove i prethodnih godina, upravo zbog nepovoljnih klimatskih uslova - kaže Jorgić i dodaje:

Otkriće otvara mogućnosti za razvoj funkcionalne hrane i nutraceutika na bazi kafe koji podržavaju kontrolu glukoze i pomoć u upravljanju dijabetesom Foto: Shutterstock

- Dodatni problem su i zalihe, koje su iz prethodnog perioda bile na prilično niskom nivou, pa nisu mogle da ublaže probleme u proizvodnji i berbi. Pošto je kafa berzanski proizvod, tu su prisutni i veliki trgovci koji koriste ovakve situacije da naprave veće rezerve za budući period. U određenim trenucima to može dodatno da utiče na rast cene - kaže on.

Rast cena kafe na svetskom tržištu ponovo je otvorilo pitanje novih poskupljenja u Srbiji, posebno imajući u vidu vremenske prilike i moguće probleme sa proizvodnjom u najvećim zemljama izvoznicama. S obzirom na to da Srbija značajan deo kafe uvozi upravo iz tih zemalja, na pitanje kako bi se kretanja na svetskom tržištu mogla odraziti na domaće cene, odgovorio je Marko Dragić - pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

- Svakako su to zemlje od kojih Srbija najviše uvozi kafu. Ipak, bilo bi nefer prema potrošačima kada bi taj proizvod poskupeo preko noći, i to samo zbog rasta cena na svetskom tržištu. Kod distributera postoje velike zalihe kafe i nije reč o minimalnim količinama koje se naručuju za dalju distribuciju trgovinskim lancima i ugostiteljskim objektima. Zato ćemo pratiti situaciju. Bilo bi nefer ukoliko bi proizvodi koji su već na zalihama poskupeli u određenom procentu. To bi moglo da se posmatra kao zloupotreba tržišta i iskorišćavanje situacije kako bi se cene što brže podigle i ostvarila veća zarada - objasnio je Dragić i dodao:

Marko Dragić - pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče očekivanog poskupljenja, celokupna situacija na svetskom tržištu, odnosno odnos ponude i tražnje, utiče na krajnju cenu proizvoda. Nažalost, realno je očekivati novo poskupljenje kafe, posebno u ugostiteljskim objektima. Ukoliko se kontinuirani rast cena nastavi, kafa bi vremenom mogla da postane luksuzni proizvod. Kada govorimo o ugostiteljskim objektima, dostigli smo, a možda i prestigli, najveće evropske države po ceni kafe - za Kurir televiziju, zaključio je Dragić.

03:22 "Realno je očekivati novo poskupljenje kafe" Cena raste na svetskim berzama, a stručnjaci za Kurir TV najavili novi udar na džep građana Izvor: Kurir televizija

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