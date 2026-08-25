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Kupovina mesa mnogima je stvar navike, odlazimo u istu prodavnicu ili mesaru i biramo komade koje već poznajemo. Ali, nekoliko jednostavnih detalja može otkriti mnogo o kvalitetu mesa koje kupujemo, kao i o samoj mesari. Već pri prvom ulasku vredi obratiti pažnju na izgled prostora, miris, ponudu i način na koji mesar komunicira sa kupcima.

Prvi utisak pritom nije nevažan. Dobra mesara bi trebalo da bude čista i uredna, bez neprijatnih mirisa. Posebnu pažnju treba obratiti na meso izloženo u vitrini. Sveže meso po pravilu ima karakterističnu svetlu boju, čvrstu teksturu i ne bi trebalo da ima neprijatan miris.

Šta kad meso promeni boju?

Određene promene boje mogu biti sasvim prirodna posledica oksidacije i ne moraju nužno da znače da je meso pokvareno. Ipak, sivkasta boja i neuobičajene bele ili crne mrlje mogu biti znak da sa proizvodom nešto nije u redu. O kvalitetu mesare može govoriti i širina ponude. Dobri mesari najčešće nude različite vrste mesa, od junetine i svinjetine do živine, a ponegde i divljači. Ako određeni komad trenutno nemaju, često ga mogu nabaviti ili naručiti za kupca.

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Još jedan dobar znak je iskorišćavanje različitih delova životinje. Uz uobičajene šnicle, grudi i druge popularne komade, u ponudi se mogu pronaći iznutrice, nogice, glava i drugi delovi koji se danas ređe kupuju. Takav pristup omogućava da se iskoristi što veći deo životinje i smanji nepotrebno bacanje. Važnu ulogu ima i sam mesar. Iskusan i pouzdan mesar neće samo odgovoriti na pitanja kupca nego će ih i sam postaviti kako bi saznao šta kupac želi da pripremi i koji bi komad mesa za to bio najbolji.

Pitajte kako se meso najbolje sprema

Osim što će meso iseći i pripremiti po želji, dobar mesar može da objasni kako određeni komad najbolje pripremiti, koliko dugo ga peći ili kuvati, kao i za koje je jelo najprikladniji. Jednako je važna transparentnost kada je reč o poreklu mesa. Pouzdan prodavac bi bez problema trebalo da objasni odakle meso dolazi, gde je uzgajano, kao i, kada je to moguće, od kog je proizvođača ili farme nabavljeno.

Mnoge mesare sarađuju sa lokalnim proizvođačima kako bi skratile put mesa od farme do prodajnog mesta. Ako mesara ima sopstveni uzgoj ili sama proizvodi kobasice, pršutu i druge mesne proizvode, to je takođe informacija koju će vlasnici najčešće rado podeliti sa kupcima. Dobar pokazatelj može biti i broj ljudi koji tu kupuju. Mesare koje imaju veliki broj stalnih kupaca obično su poverenje gradile godinama. Veći promet ujedno znači bržu izmenu proizvoda u frižiderima i vitrinama. Takva mesta često ni ne zavise previše od reklamiranja.