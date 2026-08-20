Slušaj vest

Najavljena pomoć penzionerima i punoletnim građanima neće uticati na inflaciju zato što je u pitanju jednokratna pomoć, rekla je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković na prezentaciji Izveštaja o inflaciji za avgust 2026. godine. Ona je naglasila da će pomoć punoletnim građanima biti uplaćena iz Akcionog fonda.

- NBS je uplatila 33 milijarde dinara dobiti u budžet Republike Srbije, jer ne dozvoljavamo da nam taj višak likvidnosti uđe u sistem i utiče na inflaciju - istakla je Tabakovićeva.

Cene hrane oborile inflaciju

Govoreći o inflaciji u Srbiji, guvernerka je naglasila da je došlo do pada zbog čega su korigovali projekcije iz maja.

- Međugodišnja inflacija se u junu vratila na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od tri odsto, da bi u julu bila dodatno snižena na 1,9 odsto. Usporavanje inflacije rezultat je sniženja cena voća i povrća usled izuzetno dobrog novog roda. Prema projekcijama, inflacija do kraja godine ostaje pod kontrolom i, prema našoj proceni, iznosiće 3,2 odsto - rekla je guvernerka.

Foto: ATAIMAGES

Ona je naglasila da su i cene ostalih prehrambenih proizvoda bile su niže nego u istom mesecu prošle godine. U skladu sa očekivanjima, ni nekoliko meseci nakon prestanka važenja Uredbe o ograničenju trgovačkih marža za prehrambene proizvode i proizvode kućne hemije nije zabeležen znatniji rast njihovih cena.

- Moram da vam priznam da su moji saradnici, navikli na silu trgovačkih lanaca, očekivali da će cene nakon ukidanja ove uredbe vrlo brzo biti vraćene na prethodni nivo, ali sam ja insistirala da se to neće dogoditi. Zadovoljna sam što sam bila u pravu zato što smo pokazali autoritet, a primenom zakona, praćenjem i kažnjavanjem nepoštene poslovne prakse nastavljamo da vraćamo stvari u red - naglasila je Jorgovanka Tabaković.

Rast BDP

Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) ubrzao se u drugom tromesečju na 3,6 odsto, a da je nova projekcija rasta BDP 3,2 odsto u 2026. godini.

- Najveći pozitivan doprinos kao rezultat rasta privatne potrošnje dali su uslužni sektor i neto porezi, ali i aktivnosti u prerađivačkoj industriji, kao rezultat rasta proizvodnje u naftnoj i hemijskoj industriji, te nastavka pozitivnih rezultata povezanih sa automobilskom industrijom. Rast se beleži u rudarstvu i građevini koja je povezana s realizacijom projekata vezanih za Ekspo i izgradnjom saobraćajne infrastrukture - rekla je Tabakovićeva.

Devizne rezerve 30,5 milijardi evra Od aprila do kraja jula NBS je neto kupila 900 miliona evra, čime je iznos neto prodaje od početka godine smanjen na 320 miliona evra.

- S jučerašnjim danom mi imamo minus od svega 185 miliona evra i očekujemo da ćemo daga nadoknadimo do kraja godine. Tako da oni koji brinu da li nam padaju devizne rezerve i da li ćemo izdržati, eto da ih utešim da se ne brinu. Uspešna emisija obveznica na međunarodnom tržištu doprinela je rastu deviznih rezervi Srbije na 30,5 milijardi evra krajem jula - poručila je guvernerka Jorgovanka Tabaković.

Foto: Erman Gunes/Shutterstock

Kako je istakla guvernerka, i pored energetskog šoka, Srbija je poboljšala svoju poziciju kad je u pitanju izvoz u odnosu na isti period lane. Pokrivenost uvoza robe i usluga izvozom dostigao je maksimalnih 95 odsto, što je najviši nivo dosad.

Kad su u pitanju krediti privrede i građana, primetan je rast od 16,6 odsto gotovinskih i stambenih zajmova stanovništva. Uočen je povećan stepen dinarskih kredita koji čine oko 40,7 odsto ukupnog zaduživanja, što je najviše dosada i govori o poverenju građana u domaću valutu.

SEPA - novi kanal plaćanja

Guvernerka Tabaković otkrila je i podatke o primeni SEPA-e (Single Euro Payments Area), koja je zvanično u našoj zemlji počela da se primenjuje od 5. maja 2026.

- Preko ovog kanala plaćanja danas se obavlja 58,1 odsto ukupnog plaćanja prema zemljama u ovom sistemu, odnosno 9,14 milijardi evra, pa je SEPA postala dominantna kad je u pitanju isplata ka inostranstvu i obrnuto. Ovo je i ogromna ušteda za građane koji više ne plaćaju bankarske troškove prilikom transakcija sa inostranstvom - kazala je Tabakovićeva.