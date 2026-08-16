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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u ponedeljak, 17. avgusta, u okviru paketa mera pomoći građanima, pojeftiniti dve grupe lekove - za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, dodajući da je za država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara, odnosno oko 32 miliona evra.

On je dodao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i kazao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti.

- Ovo je trajna mera. Ovo nije mera ograničena na mesec, dva, tri, šest, ili godinu dana. Ovo je trajna mera. Zauvek ostaje, ovo su najvažniji lekovi. Ovo su lekovi koji znače život za ljude. I zato je važno da ljudi samo imaju svog lekara, da imaju recept, i onda mogu svi, oni koji uzimaju ovu terapiju, mogu po zaista neuporedivo nižim cenama da kupe ove lekove, nego što su mogli do juče - rekao je Vučić.

Naveo je da u prvu grupu lekova spadaju takozvani koagulanti, lekovu protiv zgrušavanja krvi, koji sprečavaju šlog, izliv krvi u mozak.

- To je prva grupa lekova, tu je ukupno 16 lekova, i njihova cena je između 1.700 i 6.000 dinara bila do danas. Od sutra će biti između 600 i 1.100 dinara. 30 odsto od cene, oni koji dođu sa receptom, od izabranog lekara, plaćaju građani, 70 odsto na sebe preuzima država. Govorim o toj prvoj grupi koagulanata, koji su strašno važni za sprečavanje zgrušavanja krvi, protiv šloga, protiv izliva krvi u mozak - rekao je Vučić.

Dodao je da drugu grupu lekova čine oni za srčane slabosti i da se njihova cena kreće između 2.500 i 4.500 dinara.

- Cena će sutra biti oko 700 dinara. Tu 50 odsto preuzimaju cene građani na sebe, 50 odsto preuzima država. Ali, takođe, potreban je recept. Ne možete da odete i kažete 'dajte mi te lekove', a da nemate recept lekara. Kada imate recept lekara, onda dobijate po ovoj ceni. To su ogromne stvari i mi smo samo za ove dve grupe lekova izdvojili, da bismo ovo mogli da subvencionišemo, da bi građani mogli bolje da žive, da bi mogli duže da žive, da bi mogli kvalitetnije da žive - platili smo 3,7 milijardi (dinara), dakle to je negde 32 miliona evra. Čak 32 miliona evra je izdvojila država Srbija na godišnjem nivou - rekao je Vučić.

Naveo je da će, ako bude problema, oni biti rešavani u hodu.

- Kao što rešavamo probleme u sistemu 'Svoj na svome', pa zato donosimo određene zakonske izmene, jer smo u nečemu što je živo videli probleme sa kojima se suočavamo i moramo to dalje da rešavamo. Za oko 300.000 ljudi je do sada taj problem rešen, ali to mora da ide mnogo brže i mnogo više, i verujem da će i Republički geodetski zavod i svi ostali nastaviti da rade svoj posao ubrzano i sa mnogo više entuzijazma i energije nego što je bio slučaj do sada - rekao je Vučić.