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U toku je najprestižniji teniski turnir na svetu - Vimbldon. Osim što nije jednostavno ni jeftino doći do ulaznica za mečeve, posetioci moraju da izdvoje i dosta novca za hranu i piće kada uđu u kompleks sa terenima.

Ove godine porast cena najviše se oseća kod pića. Poznata kombinacija poslastice, jagode sa šlagom, doživela je drugo uzastopno poskupljenje nakon više od decenije stabilne cene. Prošlogodišnja cena od 2,70 funti povećana je za još 15 penija, pa sada porcija košta 2,85 funti (oko 3,35 evra).

Iako se povećanje možda čini skromnim, ono ima simboličnu težinu jer označava kraj dugog perioda bez poskupljenja na Vimldonu.

Sladoled košta 4,75 funti, odnosno oko 5,5 evra. U blizini Centralnog terena nalazi se restoran za posetioce Cafe Pergola, sa prostranom terasom blizu spoljnih terena na kojima se takođe igraju mečevi.

Cafe Pergola je lepo uređen, kao i ceo Vimbldon, ali i cene prate luksuzni nivo. Tu se mogu naručiti sendviči od oko 4,75 funti, dok glavna jela koštaju 20 i više funti.

Porasle su i cene piva, koje sada prelaze 10 evra Sada su cene malo iznad 8 funti. Standardni lager Stella Artois košta 8,85 funti. U ponudi je i limitirano pivo sa ukusom jagode i šlaga po ceni od 9,30 funti. Druge vrste piva, poput Camden Eazy IPA i Camden Pale, koštaju oko 8,90 funti, kao i cider Kopparberg. Bezalkoholna Stella Artois košta 8,30 funti, dok pivo bez glutena iznosi 7,90 funti.

Kafa Lavazza košta oko 4 evra, kroasan nešto manje, a čaj nešto više od kafe. I pored visokih cena, redovi u Cafe Pergoli su česti, jer je to jedan od pristupačnijih restorana u kompleksu.

Glavna jela koštaju oko 25 evra. Bezalkoholna pića poput Coca-Cola Zero koštaju 2,90 funti, a gin-tonik 10,75 funti. Sendviči u pecivu idu i preko 17 funti, odnosno 20 evra.

Šampanjac i preko 100 funti

Popularni letnji koktel Pimm’s poskupeo je na 13,45 funti (oko 16 evra) i često se prodaje u suvenir čašama. U segmentu luksuznih pića cene dostižu astronomske nivoe. Cene šampanjca idu i preko 100 funti. Boca Lansons Le White u Walled Garden baru košta 110,20 funti.

Nešto "povoljnije" opcije su Lansons Le Black Creation Brut po ceni od 98 funti i Le Rosé Creation Brut za 102 funte. Za one koji ne žele da potroše čitavo bogatstvo, dostupne su i manje boce.

Pola boce košta između 53,55 i 57,95 funti, dok se najmanje pakovanje od 20 centilitara može kupiti za 27,90 odnosno 31,35 funti.

Ponuda vina takođe je raznolika, ali skupa. Limenka vina Uncommon od 187 mililitara košta nešto više od 10 funti, dok se najjeftinija čaša vina Tempranillo od 125 mililitara, može pronaći za 7,20 funti.

Kao pozitivan primer ističe se inicijativa s vodom. Posetioci mogu da kupe višekratnu bocu vode Evian za pet funti, što im omogućuje neograničeno i besplatno punjenje na brojnim stanicama širom kompleksa. Ovo je hvalevredan potez organizatora koji, uz visoke cene svega ostalog, nudi barem jednu održivu i povoljnu opciju za hidraciju tokom dugog i često vrućeg dana na teniskim terenima.

Na terenu postoje i štandovi sa brzom hranom, poput kobasica u sendviču. Kobasice se nude po ceni od 8,70 funti, što je malo više od 10 evra. U ponudi su i veganska i mesna opcija, po istim cenama.