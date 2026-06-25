Kada će nove mere o ograničenju marži dati rezultat

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To Srbiju svrstava među najpovoljnije zemlje za život u Evropi kada je reč o cenama.

Prema podacima o indeksima nivoa cena, koji porede troškove iste korpe roba i usluga u odnosu na prosek Evropske unije, najviše cene zabeležene su na Islandu, sa oko 83,7 odsto iznad proseka EU, prenosi Euronews.

Među najskupljim državama nalaze i Švajcarska, Norveška, Danska i Irska.

S druge strane, Severna Makedonija, Bugarska i Rumunija su zemlje sa nekim od najnižih nivoa cena u Evropi.

Ekonomisti ocenjuju da razlike u cenama uglavnom odražavaju razlike u visini zarada i produktivnosti, zbog čega su usluge i troškovi života znatno viši u razvijenijim evropskim ekonomijama.

Analiza pokazuje da poređenje cena samo po sebi ne daje potpunu sliku životnog standarda, jer zemlje sa višim cenama uglavnom imaju i više prosečne prihode stanovništva, navodi medij.