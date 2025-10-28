Slušaj vest

Nestanak kultnog napitka Divke izazvao je pravu buru među ljubiteljima bele kafe. Mnogi su primetili da ga više nema u radnjama, uključujući lokalne markete i Super Konzum, te su se odmah počeli sa pitanjima šta se dogodilo s ovim jednostavnim i davnim napitkom. Na društvenim mrežama mnogi postavljaju pitanja. „Šta se tačno dogodilo sa Divkom? Kada i zašto? Mislim, zašto bi Franck odustao od tog jednostavnog i davnog napitka? Ne vidim ga više nigde, niti u lokalnoim marketima, niti u Super Konzumu?”

Za mnoge je Divka bila simbol detinjstva i navika ispijanja bele kafe, naročito u kombinaciji s mlekom. Pojedinci su u raspravama delili savete i alternative, no jasno je da niti jedna zamena ne daje isti ukus. Neko je spomenuo da se prodaje Bianca cikorija, koja se priprema s vrućim mlekom, dok je neko drugi pitao: "Koja je uopšte razlika?“ Drugi su komentirali da je reč o „drugom imenu i pakovanju“, ali ljubitelji Divke znaju da je stvar u sastavu: „Drugačiji je sastav. DIVKA je najjednostavnija i sadrži samo ječam i cikoriju. U Bianku ‘običnu’ su još dodali ječmeni slad i raž, što meni osobno ne paše, a vidim da sada ima i nekoliko verzija od kojih nijedna nije sastavom kao Divka. Odrasla sam na toj divnoj Divki i baš će mi biti žao ako je više ne bude moguće kupiti.“

Pojedini korisnici detaljno su opisivali zašto Divka ima posebnu privlačnost i ukus koji se ne može lako ponoviti: „Tačno to. Divka je ta idealna mera cikorije i ječma koja daje super napitak, pogotovo kada se kombinuje sa mlekom. E sad, to ne bi trebalo da bude komplikovano za napraviti. Uzmeš cikoriju (kao onu koju Franck prodaje) i pomešaš je s ječmom. Problem je prženi ječam. Ako se dobro sećam, Kneipp nije čisti ječam? Čak i da jeste, koji je odnos sastojaka u Divki? I konačno, zbog kojeg pobogu razloga bi Franck mogao da prestane da je proizvodi?“

Rasprave su brzo dobile i nostalgični ton, jer mnogi povezuju Divku s detinjstvom i porodičnim ritualima: „Ah, Divkica, odmah se setim prabake“, pisalo je u jednom od komentara. Ljubitelji napitka pokušavali su i sami da rekreiraju ukus: „Mene zanima kako postići onaj fini ukus bele kafe kakva je bila u školi i slično. Ja sam već nekoliko puta pokušavala i uvek je nekako potpuno drugačiji ukus u lošijem smislu. Pokušala sam dodati više Divke, manje mleka i obrnuto, probala Kneipp i nije to to.“

Neki su komentarsali razlike među proizvodima: „Cikorija uopšte nije isto kao Divka. Imao si Kneipp, Divku i Cikoriju. To jest, ječam, kombo i cikoriju. Kompletno drugačiji ukusi. Bianca je šta? Samo prepakovana + skuplja Divka?“

“Zadnji put kad sam uzela kutiju, bila je prašnjava”

Ljudi su nastavili sa kmentarisanjem, a jedna gospođa je otkrila kako kad je zadnji put kupovala Divku, kutija bila skroz prašnjava, što znači da je njena popularnost počela da opada.

„Piše da je Divka prženi ječam 70%, prženi koren cikorije 30%. Kneipp je ječmeni slad, pa ima onaj melasasti ukus – što meni ne paše. Inače i u Eurospinu ima Don Jerez Orzo tostato – dosta dobra bela kafa se od njega napravi, iako je instant. Zadnji put kad sam uzimala Divku, kutija je bila skroz prašnjava – rekla bih da je to razlog. A ti si evo druga osoba za koju znam da pije Divku, a da nije iz kruga moje porodice. Ako uspeš što smiksati, javi recept.“

Iako je proizvod nestao s polica u Hrvatskoj, pojavile su se informacije da se u Srbiji još može pronaći, pa su neki korisnici savetovali: „U Srbiji je ima, ako nekog znaš da dolazi/prolazi, pa neka ti donese.“